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https://ria.ru/20211122/saakashvili-1760201862.html
Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка
Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка - РИА Новости, 22.11.2021
Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:32
2021-11-22T16:32
в мире
грузия
михаил саакашвили
верховная рада украины
ираклий гарибашвили
гори
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори."К сожалению, он слаб. Состояние его здоровья разрушено после нечеловеческого обращения, физического и психологического насилия, которые он прошел в глданской тюрьме. Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается. Думаю, что понадобится много времени, чтобы он вернул себе здоровье", - сказала Ясько журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211120/saakashvili-1759993431.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, ираклий гарибашвили, гори, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
16:32 22.11.2021
 
Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка

Девушка Саакашвили заявила, что его здоровье подорвано из-за плохого обращения в тюрьме

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори.
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 20:26
Саакашвили начал есть после голодовки
"К сожалению, он слаб. Состояние его здоровья разрушено после нечеловеческого обращения, физического и психологического насилия, которые он прошел в глданской тюрьме. Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается. Думаю, что понадобится много времени, чтобы он вернул себе здоровье", - сказала Ясько журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 22:55
Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиВерховная Рада УкраиныИраклий ГарибашвилиГориЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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