https://ria.ru/20211122/saakashvili-1760201862.html

Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка

Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка - РИА Новости, 22.11.2021

Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:32

2021-11-22T16:32

2021-11-22T16:32

в мире

грузия

михаил саакашвили

верховная рада украины

ираклий гарибашвили

гори

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753039961_0:75:1184:741_1920x0_80_0_0_c42657a439eb93a43945b422579ed139.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори."К сожалению, он слаб. Состояние его здоровья разрушено после нечеловеческого обращения, физического и психологического насилия, которые он прошел в глданской тюрьме. Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается. Думаю, что понадобится много времени, чтобы он вернул себе здоровье", - сказала Ясько журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211120/saakashvili-1759993431.html

https://ria.ru/20211120/saakashvili-1760005973.html

грузия

гори

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, верховная рада украины, ираклий гарибашвили, гори, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии