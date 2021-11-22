Здоровье Саакашвили подорвано из-за заключения, заявила его девушка
Девушка Саакашвили заявила, что его здоровье подорвано из-за плохого обращения в тюрьме
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме, заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.
В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори.
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"К сожалению, он слаб. Состояние его здоровья разрушено после нечеловеческого обращения, физического и психологического насилия, которые он прошел в глданской тюрьме. Я не врач и не могу сказать о том, что происходит у него в организме, но я вижу, что у него есть разные симптомы, от которых он мучается. Думаю, что понадобится много времени, чтобы он вернул себе здоровье", - сказала Ясько журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.