https://ria.ru/20211122/rosnano-1760168855.html

Песков переадресовал в правительство вопрос о долгах "Роснано"

Песков переадресовал в правительство вопрос о долгах "Роснано" - РИА Новости, 22.11.2021

Песков переадресовал в правительство вопрос о долгах "Роснано"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в кабмин вопрос о ситуация с облигациями госкорпорации "Роснано". РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:02

2021-11-22T14:02

2021-11-22T14:02

экономика

анатолий чубайс

дмитрий песков

роснано

московская биржа

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в кабмин вопрос о ситуация с облигациями госкорпорации "Роснано".Московская биржа в пятницу вечером неожиданно без объяснения причин приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано", на 100% принадлежащая государству, общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России."Этим вопросом занимается кабмин. Здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться, не к нам", - сказал Песков на вопрос о том, может ли ситуация с "Роснано" оказать влияние на другие компании окологосударственного сектора.Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, где обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.Заявление компании стало полной неожиданностью для большинства инвесторов. Ситуация сама по себе беспрецедентна, заявил РИА Новости управляющий УК "Атон-менеджмент" Константин Святный. Но, по его словам, дефолт "Роснано" пока существенно менее вероятен, чем реструктуризация долгов. История с "Роснано", безусловно, окажет влияние на волатильность бумаг самой компании, но не на рынок в целом, поскольку фундаментальная устойчивость экономики России на высоком уровне, и на доходности гособлигаций эти проблемы существенного влияния не окажут, уверен эксперт.Торги ценными бумагами "Роснано" на Московской бирже возобновились в понедельник падением цены облигаций. В зависимости от выпуска облигации максимально дешевели до 620-720 рублей при номинале в 1000 рублей. Бумаги ближайшего к погашению выпуска объемом 4,5 миллиарда рублей (подлежит погашению 1 декабря) снижаются в цене на 10% до 89,9% от номинала, но в ходе торгов цена опускалась до 69% от номинала. Наибольший объем торгов наблюдается в данном выпуске - 105 миллионов рублей, тогда как ранее обороты в нем варьировались от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.Правительство РФ в конце 2020 года объявило оптимизацию институтов развития. Часть из них, такие как "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда были переданы ВЭБу. На их базе создан крупный инвестиционный блок.АО "Роснано" было создано в 2011 году путем реорганизации существовавшей с 2007 года Российской корпорации нанотехнологий. До передачи в 2020 году в структуру ВЭБа компанией управлял ее основатель Анатолий Чубайс.

https://ria.ru/20211121/rosnano-1760022332.html

https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html

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экономика, анатолий чубайс, дмитрий песков, роснано, московская биржа, корпорация мсп, россия