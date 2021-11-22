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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/rerikh-1760134862.html
Апелляционный суд оставил архив семьи Рерихов в Музее Востока
Апелляционный суд оставил архив семьи Рерихов в Музее Востока - РИА Новости, 22.11.2021
Апелляционный суд оставил архив семьи Рерихов в Музее Востока
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР)... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:58
2021-11-22T15:58
культура
николай рерих
святослав рерих
музей востока (москва)
международный центр рерихов (мцр)
новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) обязала Государственный музей искусства народов Востока вернуть истцу архив семьи Рерихов.Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляция удовлетворила жалобу Музея Востока на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы. Объем судебного акта первой инстанции – более трех тысяч страниц, в нем перечислены все документы, которые МЦР пытался истребовать из чужого владения.Адвокат Михаил Репников, представляющий истца, ранее рассказал РИА Новости, что из семи с лишним тысяч архивных дел первая инстанция отказала в возврате примерно двадцати, на том основании, что их нет у ответчика. Как пояснил адвокат, одно дело – это совокупность нескольких документов, объединенных одной темой, например, переписка членов семьи, рукописные дневниковые записи Николая и Елены Рерихов. Некоторые из архивных документов, как, например, рукопись на пальмовых листьях, не имеют стоимостного выражения, подчеркнул собеседник агентства.Имущество МЦР оказалось у музея в 2017 году, когда общественную организацию по суду выселяли из исторической усадьбы Лопухиных в центре Москвы, переданной в оперативное управление Музею Востока. Всего же МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены.На данный момент четырьмя инстанциями, включая Верховный суд, отклонен иск о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов, тремя инстанциями – иск об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. Иск об истребовании 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов был удовлетворен двумя инстанциями, но кассация решение отменила и в удовлетворении требований МЦР отказала.Суды, отклоняя иски, ссылаются на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов, правопреемником которого МЦР не является. При этом суды также отклоняют довод истца о том, что письмо Рериха 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР - это дополнение к завещанию.Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил агентству другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
https://ria.ru/20211115/muzey-1759143685.html
https://ria.ru/20211014/rerikh-1754509631.html
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николай рерих, святослав рерих, музей востока (москва), международный центр рерихов (мцр), новости культуры
15:58 22.11.2021
 
Апелляционный суд оставил архив семьи Рерихов в Музее Востока

Апелляционный суд отменил решение об истребовании у Музея Востока архива семьи Рерихов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском Международном центре Рерихов
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московском Международном центре Рерихов - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая по иску общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) обязала Государственный музей искусства народов Востока вернуть истцу архив семьи Рерихов.
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляция удовлетворила жалобу Музея Востока на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы. Объем судебного акта первой инстанции – более трех тысяч страниц, в нем перечислены все документы, которые МЦР пытался истребовать из чужого владения.
Адвокат Михаил Репников, представляющий истца, ранее рассказал РИА Новости, что из семи с лишним тысяч архивных дел первая инстанция отказала в возврате примерно двадцати, на том основании, что их нет у ответчика. Как пояснил адвокат, одно дело – это совокупность нескольких документов, объединенных одной темой, например, переписка членов семьи, рукописные дневниковые записи Николая и Елены Рерихов. Некоторые из архивных документов, как, например, рукопись на пальмовых листьях, не имеют стоимостного выражения, подчеркнул собеседник агентства.
Имущество МЦР оказалось у музея в 2017 году, когда общественную организацию по суду выселяли из исторической усадьбы Лопухиных в центре Москвы, переданной в оперативное управление Музею Востока. Всего же МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества, два из них были потом объединены.
Никитский бульвар, Музей Востока, Москва - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:03Культура
Суд отклонил иск Центра Рерихов к Музею Востока о возврате экспонатов
На данный момент четырьмя инстанциями, включая Верховный суд, отклонен иск о возвращении 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов, тремя инстанциями – иск об истребовании 625 книг Мемориальной библиотеки семьи Рерихов. Иск об истребовании 547 предметов мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов был удовлетворен двумя инстанциями, но кассация решение отменила и в удовлетворении требований МЦР отказала.
Суды, отклоняя иски, ссылаются на завещание Святослава Рериха 1990 года в пользу Советского фонда Рерихов, правопреемником которого МЦР не является. При этом суды также отклоняют довод истца о том, что письмо Рериха 1992 года о передаче прав на завещанное имущество МЦР - это дополнение к завещанию.
Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил агентству другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
С. Рерих Н. К. Рерих. Репродукция - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:53Культура
Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи
 
КультураНиколай РерихСвятослав РерихМузей Востока (Москва)Международный центр Рерихов (МЦР)Новости культуры
 
 
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