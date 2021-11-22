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"Устраним несправедливость": на Украине предложили разделить страну
На Украине предложили разделить страну - РИА Новости, 22.11.2021
"Устраним несправедливость": на Украине предложили разделить страну
Украину следует разделить по регионам на сферы влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения, заявил в интервью Олегу Бондаренко... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:49
2021-11-22T18:49
в мире
украина
верховная рада украины
олег царев
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украину следует разделить по регионам на сферы влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения, заявил в интервью Олегу Бондаренко экс-депутат Верховной рады Олег Царев.Политик назвал сложившуюся на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой."Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов", — сказал он.При этом Царев отметил, что страна столкнулась бы с проблемами, аналогичными индийским и пакистанским — огромная часть граждан была бы вынуждена переселяться."Но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо", — продолжил экс-депутат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758149718.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, украина, верховная рада украины, олег царев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
18:49 22.11.2021
 
На Украине предложили разделить страну

Украинский политик Царев предложил разделить страну на сферы влияния России и Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украину следует разделить по регионам на сферы влияния России и Запада, чтобы обеспечить справедливость для населения, заявил в интервью Олегу Бондаренко экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Политик назвал сложившуюся на Украине ситуацию "чудовищно" несправедливой.
"Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов", — сказал он.
При этом Царев отметил, что страна столкнулась бы с проблемами, аналогичными индийским и пакистанским — огромная часть граждан была бы вынуждена переселяться.
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"Но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо", — продолжил экс-депутат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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