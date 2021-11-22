https://ria.ru/20211122/rashkin-1760185606.html

Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина

Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина - РИА Новости, 22.11.2021

Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина

Генеральная прокуратура попросила Госдуму поспособствовать расследованию дела о незаконной охоте, которое хотят возбудить против парламентария Валерия Рашкина. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:16

2021-11-22T15:16

2021-11-22T15:36

саратов

саратовская область

валерий рашкин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Госдуму поспособствовать расследованию дела о незаконной охоте, которое хотят возбудить против парламентария Валерия Рашкина."Помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит <...> дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определенных действий", — сообщил представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев на заседании в нижней палате парламента.Необходимость таких мер в ГП объяснили тем, что Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные показания, вводил общественность в заблуждение, отказался от экспертизы и скрыл орудие убийства.Расследование, как подчеркнул Бочкарев, позволит установить всех причастных к преступлению, ущерб от которого предварительно оценивается не менее чем в 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211119/rashkin-1759826771.html

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саратов, саратовская область, валерий рашкин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина