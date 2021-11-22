https://ria.ru/20211122/rashkin-1760185606.html
Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина
Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина - РИА Новости, 22.11.2021
Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина
Генеральная прокуратура попросила Госдуму поспособствовать расследованию дела о незаконной охоте, которое хотят возбудить против парламентария Валерия Рашкина. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:16
2021-11-22T15:16
2021-11-22T15:36
саратов
саратовская область
валерий рашкин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила Госдуму поспособствовать расследованию дела о незаконной охоте, которое хотят возбудить против парламентария Валерия Рашкина."Помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит <...> дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определенных действий", — сообщил представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев на заседании в нижней палате парламента.Необходимость таких мер в ГП объяснили тем, что Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные показания, вводил общественность в заблуждение, отказался от экспертизы и скрыл орудие убийства.Расследование, как подчеркнул Бочкарев, позволит установить всех причастных к преступлению, ущерб от которого предварительно оценивается не менее чем в 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211119/rashkin-1759826771.html
саратов
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саратов, саратовская область, валерий рашкин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:16 22.11.2021 (обновлено: 15:36 22.11.2021)
Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу Рашкина
Генпрокуратура попросила Госдуму принять два решения по делу о незаконной охоте Рашкина
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Генеральная прокуратура попросила Госдуму
поспособствовать расследованию дела о незаконной охоте, которое хотят возбудить против парламентария Валерия Рашкина
.
"Помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит <...> дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определенных действий", — сообщил представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев на заседании в нижней палате парламента.
Необходимость таких мер в ГП объяснили тем, что Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные показания, вводил общественность в заблуждение, отказался от экспертизы и скрыл орудие убийства.
Расследование, как подчеркнул Бочкарев, позволит установить всех причастных к преступлению, ущерб от которого предварительно оценивается не менее чем в 80 тысяч рублей.