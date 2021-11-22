https://ria.ru/20211122/rashkin-1760185208.html

Рашкин заявил, что готов возместить 80 тысяч рублей ущерба за убитого лося

Рашкин заявил, что готов возместить 80 тысяч рублей ущерба за убитого лося - РИА Новости, 22.11.2021

Рашкин заявил, что готов возместить 80 тысяч рублей ущерба за убитого лося

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:13

2021-11-22T15:13

2021-11-22T15:39

общество

валерий рашкин

происшествия

вячеслав володин

юрий синельщиков

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании Думы 25 ноября."Это моя ошибка, в чем раскаиваюсь, мне больно, обидно... Морально считаю себя виновным", - сказал Рашкин журналистам.Депутат также отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, а также купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был компенсирован полностью.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.Также в четверг Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Помимо этого, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился.

https://ria.ru/20211122/gosduma-1760189966.html

https://ria.ru/20211122/rashkin-1760185606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Я стал жертвой стечения обстоятельств" – Рашкин об убийстве лося под Саратовом Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Депутат Госдумы от КПРФ опубликовал в YouTube видео, где подробно рассказал об инциденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Саратовом, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". 2021-11-22T15:13 true PT1M26S

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общество, валерий рашкин, происшествия, вячеслав володин, юрий синельщиков, дело о незаконной охоте с участием рашкина