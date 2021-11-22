https://ria.ru/20211122/raota-1760191053.html

Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ

Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ - РИА Новости, 22.11.2021

Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ

Показатели темпа прироста числа занятых в Пермском крае в этом году более чем в 2,5 раза превышает средние общероссийские значения – 3,4% против 1,28%,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:36

2021-11-22T15:36

2021-11-22T15:36

экономика

пермский край

дмитрий махонин

россия

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ПЕРМЬ, 22 ноя – РИА Новости. Показатели темпа прироста числа занятых в Пермском крае в этом году более чем в 2,5 раза превышает средние общероссийские значения – 3,4% против 1,28%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, за 10 месяцев текущего года через региональную службу занятости нашли работу 30825 человек. Если в начале года на учете в службе занятости состояли более 30 тысяч безработных, то на октябрь их число составило порядка 12 тысяч человек."В настоящее время численность занятого населения в Пермском крае составляет 1188,9 тысяч человек. Это на 39,3 тысячи человек больше, чем на начало 2020 года. При этом темп прироста числа занятых в Пермском крае составляет 3,4%. Этот уровень превышает аналогичные показатели в среднем по Российской Федерации (1,28%) и по Приволжскому федеральному округу, где он составляет 2,17%", – говорится в сообщении.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение работой жителей – одна из основных задач региональных властей. "От этого полностью зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Поэтому к решению вопроса занятости мы подходим комплексно. Процесс поиска работы в регионе сопровождается Службой занятости: важно, чтобы безработные ощущали поддержку на всех этапах, от обращения в службу и до непосредственно заключения с работодателями договоров о трудоустройстве. Еще одно важное направление – постоянная работа правительства по стимулированию компаний к созданию новых рабочих мест, в том числе с господдержкой", – акцентировал Махонин.Как отмечают в пресс-службе губернатора, Пермский край стал единственным из регионов ПФО, в котором уровень безработицы уже в декабре 2020 года вышел на допандемийные показатели – на конец прошлого года он составил 5% от численности жителей региона трудоспособного возраста. "Согласно прогнозам, по итогам 2021 года показатель должен снизится до уровня 4,7%. Однако, по данным краевого минсоцразвития, уже есть предпосылки к тому, что показатель безработицы за этот период будет еще более позитивным", – уточнили в пресс-службе губернатора.В ведомстве добавили, что по поручению главы региона Махонина власти Пермского края ведут активную работу с предприятиями и организациями в части регулярного пополнения базы данных федерального портала "Работа в России" свежими предложениями о трудоустройстве. "За текущий год при содействии службы занятости на портале размещено более 95 тысяч свободных вакансий. Их размещают более 18,6 тысяч работодателей региона – за два года их число было увеличено на 16 тысяч <…> сегодня через службу занятости доступно от 23 тысяч до 25 тысяч свободных вакансий ежедневно. Все вакансии есть в открытом доступе на федеральном ресурсе – портале “Работа в России”", – заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20211117/shkoly-1759497418.html

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экономика, пермский край, дмитрий махонин, россия