Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/raota-1760191053.html
Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ
Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ - РИА Новости, 22.11.2021
Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ
Показатели темпа прироста числа занятых в Пермском крае в этом году более чем в 2,5 раза превышает средние общероссийские значения – 3,4% против 1,28%,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:36
2021-11-22T15:36
экономика
пермский край
дмитрий махонин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056785_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_f275f8f4b5dd4482ce506d3050d2093b.jpg
ПЕРМЬ, 22 ноя – РИА Новости. Показатели темпа прироста числа занятых в Пермском крае в этом году более чем в 2,5 раза превышает средние общероссийские значения – 3,4% против 1,28%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, за 10 месяцев текущего года через региональную службу занятости нашли работу 30825 человек. Если в начале года на учете в службе занятости состояли более 30 тысяч безработных, то на октябрь их число составило порядка 12 тысяч человек."В настоящее время численность занятого населения в Пермском крае составляет 1188,9 тысяч человек. Это на 39,3 тысячи человек больше, чем на начало 2020 года. При этом темп прироста числа занятых в Пермском крае составляет 3,4%. Этот уровень превышает аналогичные показатели в среднем по Российской Федерации (1,28%) и по Приволжскому федеральному округу, где он составляет 2,17%", – говорится в сообщении.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение работой жителей – одна из основных задач региональных властей. "От этого полностью зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Поэтому к решению вопроса занятости мы подходим комплексно. Процесс поиска работы в регионе сопровождается Службой занятости: важно, чтобы безработные ощущали поддержку на всех этапах, от обращения в службу и до непосредственно заключения с работодателями договоров о трудоустройстве. Еще одно важное направление – постоянная работа правительства по стимулированию компаний к созданию новых рабочих мест, в том числе с господдержкой", – акцентировал Махонин.Как отмечают в пресс-службе губернатора, Пермский край стал единственным из регионов ПФО, в котором уровень безработицы уже в декабре 2020 года вышел на допандемийные показатели – на конец прошлого года он составил 5% от численности жителей региона трудоспособного возраста. "Согласно прогнозам, по итогам 2021 года показатель должен снизится до уровня 4,7%. Однако, по данным краевого минсоцразвития, уже есть предпосылки к тому, что показатель безработицы за этот период будет еще более позитивным", – уточнили в пресс-службе губернатора.В ведомстве добавили, что по поручению главы региона Махонина власти Пермского края ведут активную работу с предприятиями и организациями в части регулярного пополнения базы данных федерального портала "Работа в России" свежими предложениями о трудоустройстве. "За текущий год при содействии службы занятости на портале размещено более 95 тысяч свободных вакансий. Их размещают более 18,6 тысяч работодателей региона – за два года их число было увеличено на 16 тысяч &lt;…&gt; сегодня через службу занятости доступно от 23 тысяч до 25 тысяч свободных вакансий ежедневно. Все вакансии есть в открытом доступе на федеральном ресурсе – портале “Работа в России”", – заключили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20211117/shkoly-1759497418.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056785_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_383bb0306eb32f25db2d305ec670c7a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, пермский край, дмитрий махонин, россия
15:36 22.11.2021
 

Жители Пермского края находят работу в 2,5 раза легче, чем в среднем по РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 ноя – РИА Новости. Показатели темпа прироста числа занятых в Пермском крае в этом году более чем в 2,5 раза превышает средние общероссийские значения – 3,4% против 1,28%, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, за 10 месяцев текущего года через региональную службу занятости нашли работу 30825 человек. Если в начале года на учете в службе занятости состояли более 30 тысяч безработных, то на октябрь их число составило порядка 12 тысяч человек.
"В настоящее время численность занятого населения в Пермском крае составляет 1188,9 тысяч человек. Это на 39,3 тысячи человек больше, чем на начало 2020 года. При этом темп прироста числа занятых в Пермском крае составляет 3,4%. Этот уровень превышает аналогичные показатели в среднем по Российской Федерации (1,28%) и по Приволжскому федеральному округу, где он составляет 2,17%", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение работой жителей – одна из основных задач региональных властей. "От этого полностью зависит социально-экономическая ситуация в регионе. Поэтому к решению вопроса занятости мы подходим комплексно. Процесс поиска работы в регионе сопровождается Службой занятости: важно, чтобы безработные ощущали поддержку на всех этапах, от обращения в службу и до непосредственно заключения с работодателями договоров о трудоустройстве. Еще одно важное направление – постоянная работа правительства по стимулированию компаний к созданию новых рабочих мест, в том числе с господдержкой", – акцентировал Махонин.
Как отмечают в пресс-службе губернатора, Пермский край стал единственным из регионов ПФО, в котором уровень безработицы уже в декабре 2020 года вышел на допандемийные показатели – на конец прошлого года он составил 5% от численности жителей региона трудоспособного возраста. "Согласно прогнозам, по итогам 2021 года показатель должен снизится до уровня 4,7%. Однако, по данным краевого минсоцразвития, уже есть предпосылки к тому, что показатель безработицы за этот период будет еще более позитивным", – уточнили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве добавили, что по поручению главы региона Махонина власти Пермского края ведут активную работу с предприятиями и организациями в части регулярного пополнения базы данных федерального портала "Работа в России" свежими предложениями о трудоустройстве. "За текущий год при содействии службы занятости на портале размещено более 95 тысяч свободных вакансий. Их размещают более 18,6 тысяч работодателей региона – за два года их число было увеличено на 16 тысяч <…> сегодня через службу занятости доступно от 23 тысяч до 25 тысяч свободных вакансий ежедневно. Все вакансии есть в открытом доступе на федеральном ресурсе – портале “Работа в России”", – заключили в пресс-службе губернатора.
Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 16:28
Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
 
ЭкономикаПермский крайДмитрий МахонинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус