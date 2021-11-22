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Президент Болгарии, назвавший Крым российским, побеждает на выборах
Президент Болгарии, назвавший Крым российским, побеждает на выборах - РИА Новости, 22.11.2021
Президент Болгарии, назвавший Крым российским, побеждает на выборах
Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 66,47% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:36
2021-11-22T01:48
в мире
болгария
румен радев
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РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 66,47% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 52,92% бюллетеней.Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента страны.Соперник Радева, ректор Софийского университета Анастас Герджиков, согласно данным ЦИК, набирает 32,86% голосов избирателей.Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей, и Герджиков, набравший 22,83%. Они и приняли участие во втором туре, который состоялся в воскресенье.Ранее Румен Радев отметил, что "в политике есть реалии", и дважды указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20211121/krym-1760046692.html
https://ria.ru/20211121/radev-1760091400.html
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в мире, болгария, румен радев
00:36 22.11.2021 (обновлено: 01:48 22.11.2021)
 
Президент Болгарии, назвавший Крым российским, побеждает на выборах

Действующий президент Болгарии Радев набирает 65,7% голосов на выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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РИМ, 21 ноя - РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 66,47% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 52,92% бюллетеней.
Вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента страны.
Соперник Радева, ректор Софийского университета Анастас Герджиков, согласно данным ЦИК, набирает 32,86% голосов избирателей.
Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей, и Герджиков, набравший 22,83%. Они и приняли участие во втором туре, который состоялся в воскресенье.
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Ранее Румен Радев отметил, что "в политике есть реалии", и дважды указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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