https://ria.ru/20211122/rabota-1760128724.html
В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы - РИА Новости, 22.11.2021
В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
Не менее 700 сотрудников предприятий Приморья официально отстранены от работы как не привитые от коронавируса и не предоставившие медотвод, сообщает Федерация... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:06
2021-11-22T11:06
2021-11-22T11:06
распространение коронавируса
общество
приморский край
хасанский район
восточный порт
дальзавод
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Не менее 700 сотрудников предприятий Приморья официально отстранены от работы как не привитые от коронавируса и не предоставившие медотвод, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября в регионе начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым."Около 700 приморцев официально отстранены от работы как не привитые от COVID-19 и не предоставившие медотвод, это данные профсоюзного мониторинга. Но реальная цифра может быть больше, поскольку эта информация только с тех предприятий, где есть профорганизации", - говорится в сообщении.По данным федерации на 22 ноября, отстранения зафиксированы в КГУП " Примтеплоэнерго" - 150 человек, РУ "Новошахтинское" - 46 работников при 113 на прошлой неделе, "Дальзавод" - 45 (было 98), ВПОПАТ-1- 90 (было 93), "Приморские электрические сети" - 60 (было 85), 30-й СРЗ - 70 (было 80), Ростелеком - 43, а также есть случаи в отраслях культуры и образования.В Авиационной компании "Прогресс" действие приказа об отстранении 404 сотрудников приостановили до 31 декабря 2021 года."Представители трудовых коллективов жалуются на перебои с вакцинами в отдельных муниципальных образованиях. Но ситуация меняется. Благодаря тому, что в Находкинском городском округе дефицит устранен, в "Восточном порту", где уведомления получили 400 работников, фактически отстранены 105 человек. Остальные смогли привиться либо предоставили медотводы. В то же время в Хасанском районе проблемы с наличием вакцины испытывают работники Рязановского и Барабашевского рыбоводных заводов", - отмечают в федерации.Ранее ФППК направила руководству региона и главному санитарному врачу края обращение с просьбой пересмотреть предельные сроки вакцинации, после которых не привитых сотрудников предприятий могут отстранить от работы.
приморский край
хасанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_c4d837aaf26af30f90d01c6fa18f1efa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, хасанский район, восточный порт, дальзавод, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы
В Приморье отстранили от работы около 700 непривитых от COVID-19 сотрудников предприятий
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости.
Не менее 700 сотрудников предприятий Приморья официально отстранены от работы как не привитые от коронавируса и не предоставившие медотвод, сообщает Федерация профсоюзов Приморья
.
В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября в регионе начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым.
"Около 700 приморцев официально отстранены от работы как не привитые от COVID-19 и не предоставившие медотвод, это данные профсоюзного мониторинга. Но реальная цифра может быть больше, поскольку эта информация только с тех предприятий, где есть профорганизации", - говорится в сообщении.
По данным федерации на 22 ноября, отстранения зафиксированы в КГУП " Примтеплоэнерго
" - 150 человек, РУ "Новошахтинское" - 46 работников при 113 на прошлой неделе, "Дальзавод
" - 45 (было 98), ВПОПАТ-1- 90 (было 93), "Приморские электрические сети" - 60 (было 85), 30-й СРЗ - 70 (было 80), Ростелеком
- 43, а также есть случаи в отраслях культуры и образования.
В Авиационной компании "Прогресс" действие приказа об отстранении 404 сотрудников приостановили до 31 декабря 2021 года.
"Представители трудовых коллективов жалуются на перебои с вакцинами в отдельных муниципальных образованиях. Но ситуация меняется. Благодаря тому, что в Находкинском городском округе дефицит устранен, в "Восточном порту
", где уведомления получили 400 работников, фактически отстранены 105 человек. Остальные смогли привиться либо предоставили медотводы. В то же время в Хасанском районе
проблемы с наличием вакцины испытывают работники Рязановского и Барабашевского рыбоводных заводов", - отмечают в федерации.
Ранее ФППК направила руководству региона и главному санитарному врачу края обращение с просьбой пересмотреть предельные сроки вакцинации, после которых не привитых сотрудников предприятий могут отстранить от работы.