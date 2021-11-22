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В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы

В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы - РИА Новости, 22.11.2021

В Приморье около 700 непривитых сотрудников отстранили от работы

Не менее 700 сотрудников предприятий Приморья официально отстранены от работы как не привитые от коронавируса и не предоставившие медотвод, сообщает Федерация... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:06

2021-11-22T11:06

2021-11-22T11:06

распространение коронавируса

общество

приморский край

хасанский район

восточный порт

дальзавод

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Не менее 700 сотрудников предприятий Приморья официально отстранены от работы как не привитые от коронавируса и не предоставившие медотвод, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября в регионе начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря – вторым."Около 700 приморцев официально отстранены от работы как не привитые от COVID-19 и не предоставившие медотвод, это данные профсоюзного мониторинга. Но реальная цифра может быть больше, поскольку эта информация только с тех предприятий, где есть профорганизации", - говорится в сообщении.По данным федерации на 22 ноября, отстранения зафиксированы в КГУП " Примтеплоэнерго" - 150 человек, РУ "Новошахтинское" - 46 работников при 113 на прошлой неделе, "Дальзавод" - 45 (было 98), ВПОПАТ-1- 90 (было 93), "Приморские электрические сети" - 60 (было 85), 30-й СРЗ - 70 (было 80), Ростелеком - 43, а также есть случаи в отраслях культуры и образования.В Авиационной компании "Прогресс" действие приказа об отстранении 404 сотрудников приостановили до 31 декабря 2021 года."Представители трудовых коллективов жалуются на перебои с вакцинами в отдельных муниципальных образованиях. Но ситуация меняется. Благодаря тому, что в Находкинском городском округе дефицит устранен, в "Восточном порту", где уведомления получили 400 работников, фактически отстранены 105 человек. Остальные смогли привиться либо предоставили медотводы. В то же время в Хасанском районе проблемы с наличием вакцины испытывают работники Рязановского и Барабашевского рыбоводных заводов", - отмечают в федерации.Ранее ФППК направила руководству региона и главному санитарному врачу края обращение с просьбой пересмотреть предельные сроки вакцинации, после которых не привитых сотрудников предприятий могут отстранить от работы.

приморский край

хасанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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