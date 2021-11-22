https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html

В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани

В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани - РИА Новости, 22.11.2021

В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани

Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, надеемся, что ситуация выровняется, заявил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:49

2021-11-22T13:49

2021-11-22T14:08

россия

распространение коронавируса

общество

казань

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, надеемся, что ситуация выровняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани."В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к итогам такого эксперимента по введению QR-кодов на общественном транспорте.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760122286.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, казань, республика татарстан (татарстан), владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код