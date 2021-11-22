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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html
В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани
В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани - РИА Новости, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани
Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, надеемся, что ситуация выровняется, заявил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:49
2021-11-22T14:08
россия
распространение коронавируса
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, надеемся, что ситуация выровняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани."В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к итогам такого эксперимента по введению QR-кодов на общественном транспорте.
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россия, общество, казань, республика татарстан (татарстан), владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
13:49 22.11.2021 (обновлено: 14:08 22.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани

Песков: начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе, надеемся, что ситуация выровняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани.
"В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к итогам такого эксперимента по введению QR-кодов на общественном транспорте.
Проверка QR-кодов в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
10:36Распространение коронавируса
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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