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В Ивановской области отменяют QR-коды для посещения торговых центров
В Ивановской области отменяют QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 22.11.2021
В Ивановской области отменяют QR-коды для посещения торговых центров
Требование о предоставлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров отменяют в Ивановской области, сообщила в понедельник в ходе брифинга... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:55
2021-11-22T12:55
распространение коронавируса
общество
ивановская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Требование о предоставлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров отменяют в Ивановской области, сообщила в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш."Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, было принято несколько решений. Первое решение касается отмены установленных в регионе ограничений при посещении гражданами торгово-развлекательных центров. С сегодняшнего дня отменяется требование о предоставлении документов, QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Также я хочу обратить внимание, что в случае ухудшения ситуации, то есть при подъеме заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отменяемые сегодня ограничения могут быть введены вновь", - сообщила Эрмиш. По ее словам, сегодня будет подписан указ об отмене этих ограничений.Кроме того, в регионе разрешат проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 250 человек, но при условии, если участниками этих мероприятий станут вакцинированные, переболевшие или имеющие ПЦР-тест. "При этом всем организаторам конгрессных мероприятий рекомендуется проводить тестирование на антиген вируса в день проведения данного мероприятия", - уточнила зампред правительства региона.Она добавила, что планируется также разрешить родителям посещать мероприятия в детских садах области при условии соблюдения масочного режима.По данным, озвученным Ириной Эмирш на 22 ноября, за сутки в Ивановской области выявлено 224 новых случая COVID-19. На стационарном лечении находятся 1802 человека, свободна 881 койка. Вакцинировано первым компонентом 418 343 человека, завершили курс 330 517 человек.
https://ria.ru/20211120/ogranicheniya-1759935984.html
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общество, ивановская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:55 22.11.2021
 
В Ивановской области отменяют QR-коды для посещения торговых центров

В Ивановской области отменяют QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Требование о предоставлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров отменяют в Ивановской области, сообщила в понедельник в ходе брифинга заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.
"Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, было принято несколько решений. Первое решение касается отмены установленных в регионе ограничений при посещении гражданами торгово-развлекательных центров. С сегодняшнего дня отменяется требование о предоставлении документов, QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Также я хочу обратить внимание, что в случае ухудшения ситуации, то есть при подъеме заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отменяемые сегодня ограничения могут быть введены вновь", - сообщила Эрмиш. По ее словам, сегодня будет подписан указ об отмене этих ограничений.
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Кроме того, в регионе разрешат проведение конгрессных мероприятий с численностью участников до 250 человек, но при условии, если участниками этих мероприятий станут вакцинированные, переболевшие или имеющие ПЦР-тест. "При этом всем организаторам конгрессных мероприятий рекомендуется проводить тестирование на антиген вируса в день проведения данного мероприятия", - уточнила зампред правительства региона.
Она добавила, что планируется также разрешить родителям посещать мероприятия в детских садах области при условии соблюдения масочного режима.
По данным, озвученным Ириной Эмирш на 22 ноября, за сутки в Ивановской области выявлено 224 новых случая COVID-19. На стационарном лечении находятся 1802 человека, свободна 881 койка. Вакцинировано первым компонентом 418 343 человека, завершили курс 330 517 человек.
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