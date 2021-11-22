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В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта - РИА Новости, 22.11.2021
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
Проверяющие предприятия "Метроэлектротранс" высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов только в первые часы работы,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:36
2021-11-22T11:08
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казань
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КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Проверяющие предприятия "Метроэлектротранс" высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов только в первые часы работы, рассказало предприятие в своем телеграм-канале."На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек", — говорится в сообщении.Запрет на перевозку таких жителей действует в Татарстане с понедельника. Он распространяется на городской, пригородный, межмуниципальный общественный транспорт, в том числе метро. Исключение сделали для легковых такси и на рейсах между регионами.Отмечается, что один трамвайный маршрут встал на долгое время из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. В метрополитене, по информации "Метроэлектротранса", сложилась примерно похожая ситуация: перед входом на станции люди начинают возмущаться и срываются на контролеров, возникают конфликтные ситуации.Компания попросила жителей республики отнестись к новым ограничениям с пониманием.
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общество, казань, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:36 22.11.2021 (обновлено: 11:08 22.11.2021)
 
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

В Казани проверяющие высадили из транспорта более 500 пассажиров без QR-кодов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Проверяющие предприятия "Метроэлектротранс" высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов только в первые часы работы, рассказало предприятие в своем телеграм-канале.
"На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек", — говорится в сообщении.
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Запрет на перевозку таких жителей действует в Татарстане с понедельника. Он распространяется на городской, пригородный, межмуниципальный общественный транспорт, в том числе метро. Исключение сделали для легковых такси и на рейсах между регионами.
Отмечается, что один трамвайный маршрут встал на долгое время из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. В метрополитене, по информации "Метроэлектротранса", сложилась примерно похожая ситуация: перед входом на станции люди начинают возмущаться и срываются на контролеров, возникают конфликтные ситуации.
Компания попросила жителей республики отнестись к новым ограничениям с пониманием.
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