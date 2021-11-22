https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760108566.html

В Свердловской области благодаря QR-кодам снизилась заболеваемость COVID-19

В Свердловской области благодаря QR-кодам снизилась заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

В Свердловской области благодаря QR-кодам снизилась заболеваемость COVID-19

Темпы прироста заболеваемости COVID в Свердловской области, благодаря введению QR-кодов, обязательной вакцинации и других ограничительных мер, за три недели... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:26

2021-11-22T08:26

2021-11-22T08:42

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Темпы прироста заболеваемости COVID в Свердловской области, благодаря введению QR-кодов, обязательной вакцинации и других ограничительных мер, за три недели снизились более, чем в 120 раз, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских."Мы начали активно расти, вошли в новую волну с 29 сентября. Причем, подъем заболеваемости начался с высокого исходного уровня. И этот подъем мы фиксировали до 1 ноября, когда средненедельные темпы прироста заболеваемости составили 12,6%. То есть каждый день почти на 2% прирастала заболеваемость. Затем за прошедший период мы видим снижение темпов прироста. За прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более, чем в 120 раз", - сказал главный санитарный врач.Он добавил, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать ситуацию."Пока тенденции такие. Поэтому мы видим, что тот набор мероприятий, который реализуется, приносит определенные результаты", - отметил Козловских.По его словам, такой эффект дало введение QR-кодов, обязательной вакцинации и других ограничительных мер."Мы рассматриваем введение QR-кодов в системе всех ограничительных мероприятий, которые реализуются в области, в том числе принятых постановлений об обязательной вакцинации определенных контингентов. Три постановления было выпущено – 1 октября, 14 октября и последняя редакция 28 октября. Это все в комплексе нам дает следующую картину", - подчеркнул Козловских.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев – 8 129.

https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760101477.html

свердловская область

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общество, свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии