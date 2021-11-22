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Адвокат заявил, что Саакашвили пытали в тюрьме
Адвокат заявил, что Саакашвили пытали в тюрьме - РИА Новости, 22.11.2021
Адвокат заявил, что Саакашвили пытали в тюрьме
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения, в развитых странах таким лицам дают... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T22:20
2021-11-22T22:20
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
гори
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения, в развитых странах таким лицам дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори."Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили. Мы должны понимать, что после 50-дневной голодовки не возможно так быстро восстановить здоровье. Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобожден и иметь право лечится в свободной обстановке", - заявил адвокат журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок
https://ria.ru/20211122/saakashvili-1760201862.html
https://ria.ru/20211120/saakashvili-1760005973.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гори, задержание саакашвили в грузии
22:20 22.11.2021
 
Адвокат заявил, что Саакашвили пытали в тюрьме

Адвокат Садзаглишвили заявил, что Саакашвили в тюрьме пытали и попросил его освободить

© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Special Penitentiary Service of Georgia
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения, в развитых странах таким лицам дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 16:32
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"Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили. Мы должны понимать, что после 50-дневной голодовки не возможно так быстро восстановить здоровье. Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобожден и иметь право лечится в свободной обстановке", - заявил адвокат журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 22:55
Лечение Саакашвили может продлиться несколько месяцев, считает врач
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГориЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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