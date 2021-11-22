Адвокат заявил, что Саакашвили пытали в тюрьме
Адвокат Садзаглишвили заявил, что Саакашвили в тюрьме пытали и попросил его освободить
© REUTERS / Special Penitentiary Service of GeorgiaМихаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Глданской тюрьме стал жертвой пыток и нечеловеческого обращения, в развитых странах таким лицам дают возможность лечиться на свободе от последствий длительной голодовки, заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку и проходит лечение в военном госпитале Гори.
"Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили. Мы должны понимать, что после 50-дневной голодовки не возможно так быстро восстановить здоровье. Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения, что так же влияет на его здоровье. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобожден и иметь право лечится в свободной обстановке", - заявил адвокат журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок
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