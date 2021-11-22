https://ria.ru/20211122/putin-1760227281.html
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:30
2021-11-22T18:30
2021-11-22T18:39
италия
евросоюз
в мире
белоруссия
польша
владимир путин
марио драги
мигранты
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Драги."Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами", - говорится в сообщении."С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права - о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
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италия, евросоюз, в мире, белоруссия, польша, владимир путин, марио драги, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:30 22.11.2021 (обновлено: 18:39 22.11.2021)
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии
Путин и премьер Италии Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС