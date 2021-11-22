https://ria.ru/20211122/putin-1760227281.html

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию на границах Белоруссии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:30

2021-11-22T18:30

2021-11-22T18:39

италия

евросоюз

в мире

белоруссия

польша

владимир путин

марио драги

мигранты

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Драги."Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами", - говорится в сообщении."С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права - о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/litva-1760189826.html

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польша

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