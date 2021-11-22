https://ria.ru/20211122/putin-1760165157.html

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации - РИА Новости, 22.11.2021

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:49

2021-11-22T13:49

2021-11-22T15:04

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса чувствует себя нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Нормально. <…> Только что проводил встречу", — уточнил представитель Кремля.На встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что прошел повторную вакцинацию "Спутником Лайт".Он также заявил, что готов поучаствовать добровольцем в тестировании назальной вакцины, которую разрабатывают в НИЦЭМ.Песков отметил, что участие главы государства возможно после того, как "врачи придут к выводу, что это можно делать".

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760079455.html

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