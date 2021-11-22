https://ria.ru/20211122/putin-1760139872.html

Путин и Аббас обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Аббас обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.11.2021

Путин и Аббас обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас во вторник в Сочи обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых РФ усилий... РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T12:03

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сочи

россия

владимир путин

махмуд аббас

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас во вторник в Сочи обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых РФ усилий по палестино-израильскому урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего ноября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", - говорится в сообщении.Ранее глава Палестины в преддверии визита в Россию заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным пути оживления политического процесса по Палестине, рассчитывает на поддержку РФ по вопросу организации международной мирной конференции.

https://ria.ru/20211122/palestina-1760130237.html

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сочи

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в мире, палестина, сочи, россия, владимир путин, махмуд аббас