https://ria.ru/20211122/proekt-1760109445.html

В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников

В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников - РИА Новости, 22.11.2021

В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект c запретом на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:43

2021-11-22T08:43

2021-11-22T11:02

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект c запретом на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты."Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — гласит его текст.Автор инициативы — председатель республиканского парламента Магомед Даудов.Изменения хотят внести в четвертую статью Федерального закона "О средствах массовой информации" и Кодекс об административных правонарушениях.Чеченские депутаты считают, что оглашение и распространение таких данных оскорбляет национальные и религиозные чувства "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности"."В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", — говорится в пояснительной записке.Предполагается, что отсутствие регулирования в этом вопросе приводит к негативным последствиям. В частности, пишут авторы, в СМИ и социальных сетях все чаще появляются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют "негативную установку" против всей этнической и религиозной общности или отдельных ее представителей. Более того, в некоторых публикациях присутствует подстрекательство к ограничению их прав и насилию, добавили инициаторы законопроекта.Все это создает благоприятную почву для конфликтов и напряженности в обществе, указали они.

https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html

https://ria.ru/20211112/klishas-1758771977.html

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