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В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников - РИА Новости, 22.11.2021
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект c запретом на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:43
2021-11-22T11:02
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россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект c запретом на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты."Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — гласит его текст.Автор инициативы — председатель республиканского парламента Магомед Даудов.Изменения хотят внести в четвертую статью Федерального закона "О средствах массовой информации" и Кодекс об административных правонарушениях.Чеченские депутаты считают, что оглашение и распространение таких данных оскорбляет национальные и религиозные чувства "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности"."В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", — говорится в пояснительной записке.Предполагается, что отсутствие регулирования в этом вопросе приводит к негативным последствиям. В частности, пишут авторы, в СМИ и социальных сетях все чаще появляются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют "негативную установку" против всей этнической и религиозной общности или отдельных ее представителей. Более того, в некоторых публикациях присутствует подстрекательство к ограничению их прав и насилию, добавили инициаторы законопроекта.Все это создает благоприятную почву для конфликтов и напряженности в обществе, указали они.
https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html
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госдума рф, россия
08:43 22.11.2021 (обновлено: 11:02 22.11.2021)
 
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников

Парламент Чечни внес в Госдуму проект с запретом на упоминание национальности преступников в СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект c запретом на упоминание национальности преступника в СМИ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", — гласит его текст.
Автор инициативы — председатель республиканского парламента Магомед Даудов.
Изменения хотят внести в четвертую статью Федерального закона "О средствах массовой информации" и Кодекс об административных правонарушениях.
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Чеченские депутаты считают, что оглашение и распространение таких данных оскорбляет национальные и религиозные чувства "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности".
"В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что отсутствие регулирования в этом вопросе приводит к негативным последствиям. В частности, пишут авторы, в СМИ и социальных сетях все чаще появляются провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют "негативную установку" против всей этнической и религиозной общности или отдельных ее представителей. Более того, в некоторых публикациях присутствует подстрекательство к ограничению их прав и насилию, добавили инициаторы законопроекта.
Все это создает благоприятную почву для конфликтов и напряженности в обществе, указали они.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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