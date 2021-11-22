https://ria.ru/20211122/primore-1760101656.html
Глава Приморья призвал отпустить работников домой из-за циклона
Глава Приморья призвал отпустить работников домой из-за циклона - РИА Новости, 22.11.2021
Глава Приморья призвал отпустить работников домой из-за циклона
Глава Приморья Олег Кожемяко призвал глав районов и руководителей предприятий из-за снежного циклона отпустить домой своих сотрудников, сообщает краевое... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:30
2021-11-22T03:30
2021-11-22T08:48
приморский край
владивосток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал глав районов и руководителей предприятий из-за снежного циклона отпустить домой своих сотрудников, сообщает краевое правительство.Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе 22-23 ноября. Вечером воскресенье во Владивостоке начался дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша. С обеда ожидается усиление снега, гололед. Власти рекомендовали горожанам остаться дома, занятия второй смены в школах отменили.Такое предложение он озвучил в ходе совещания в ситуационном центре Приморского края.
https://ria.ru/20211122/vladivostok-1760099627.html
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приморский край, владивосток, олег кожемяко
03:30 22.11.2021 (обновлено: 08:48 22.11.2021)
Глава Приморья призвал отпустить работников домой из-за циклона
Губернатор Приморского края Кожемяко призвал отпустить работников домой из-за циклона