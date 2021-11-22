https://ria.ru/20211122/primer-1760134568.html

Захарова назвала ситуацию на польской границе примером информационной войны

Захарова назвала ситуацию на польской границе примером информационной войны - РИА Новости, 22.11.2021

Захарова назвала ситуацию на польской границе примером информационной войны

Ситуация на белорусско-польской границе является "образцом, показательным примером информационной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:41

2021-11-22T11:41

2021-11-22T11:41

в мире

белоруссия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

мигранты

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация на белорусско-польской границе является "образцом, показательным примером информационной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211122/migranty-1760132765.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии