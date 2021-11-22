Захарова назвала ситуацию на польской границе примером информационной войны
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии примером информационной войны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация на белорусско-польской границе является "образцом, показательным примером информационной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны", - сказала Захарова в ходе экспертно-медийного форума в МИА "Россия сегодня".
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.