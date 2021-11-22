Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице
Павел Прилучный рассказал об опухоли и нескольких операциях на лице
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице, из-за которой ему пришлось перенести две операции. Это случилось около года назад, когда поклонники стали упрекать актера в наборе лишнего веса.
"Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился", – рассказал Павел.
В интервью порталу StarHit он добавил, что после этого у него прямо под Новый год обнаружили еще три кисты. По словам артиста, из-за травмы у него онемела часть лица. На данный момент все прошло, чему Павел рад, но недостоверные новости в СМИ его огорчают.
"Это так низко и некрасиво писать то, что хочу. Я мало читаю прессу, но когда какие-то слухи до меня доходят, думаю, мол, прежде разберитесь в чем-то, а потом пишите", – заключил Прилучный.
Ранее актер отмечал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку не видит смысла в их творчестве.
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