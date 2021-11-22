https://ria.ru/20211122/priluchnyy-1760129415.html

Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице

Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице - РИА Новости, 22.11.2021

Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице

Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице, из-за которой ему пришлось перенести две операции. Это случилось около года назад, когда поклонники стали упрекать РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:23

2021-11-22T11:23

2021-11-22T11:23

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал об опухоли на лице, из-за которой ему пришлось перенести две операции. Это случилось около года назад, когда поклонники стали упрекать актера в наборе лишнего веса.В интервью порталу StarHit он добавил, что после этого у него прямо под Новый год обнаружили еще три кисты. По словам артиста, из-за травмы у него онемела часть лица. На данный момент все прошло, чему Павел рад, но недостоверные новости в СМИ его огорчают.Ранее актер отмечал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку не видит смысла в их творчестве.

https://ria.ru/20210930/gubin-1752501579.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, павел прилучный