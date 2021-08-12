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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210812/priluchnyy-1745479457.html
"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак
"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак - РИА Новости, 12.08.2021
"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак
Актер Павел Прилучный в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111 сказал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:20
2021-08-12T14:20
шоубиз
интервью
ксения собчак
кино и сериалы
павел прилучный
агата муцениеце
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111 сказал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку не видит смысла в их творчестве.Актер отметил, что в принципе не любит рассказывать о личной жизни и участвовать в фотосессиях: "У меня есть четкая профессия. Я — актер театра и кино. Все фотосессии, честно — это не мое".Во время интервью Прилучный также признался в любви к своим детям. Он рассказал, что они вдохновляют его, когда нет сил: "Появляется смысл, ради чего я работаю".У Прилучного двое детей, которые родились в браке с актрисой и коллегой по сериалу "Закрытая школа" Агатой Муцениеце. Пара развелась в прошлом году.
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интервью, ксения собчак, кино и сериалы, павел прилучный, агата муцениеце
14:20 12.08.2021
 

"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111 сказал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку не видит смысла в их творчестве.

"Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью", — заявил Прилучный.

Актер отметил, что в принципе не любит рассказывать о личной жизни и участвовать в фотосессиях: "У меня есть четкая профессия. Я — актер театра и кино. Все фотосессии, честно — это не мое".
Во время интервью Прилучный также признался в любви к своим детям. Он рассказал, что они вдохновляют его, когда нет сил: "Появляется смысл, ради чего я работаю".
У Прилучного двое детей, которые родились в браке с актрисой и коллегой по сериалу "Закрытая школа" Агатой Муцениеце. Пара развелась в прошлом году.
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ШоубизИнтервьюКсения СобчакКино и сериалыПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
 
 
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