https://ria.ru/20210812/priluchnyy-1745479457.html

"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак

"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак - РИА Новости, 12.08.2021

"Не уважаю": Прилучный заявил, что не пойдет на интервью к Дудю и Собчак

Актер Павел Прилучный в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111 сказал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:20

2021-08-12T14:20

2021-08-12T14:20

шоубиз

интервью

ксения собчак

кино и сериалы

павел прилучный

агата муцениеце

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в YouTube-интервью для своего фан-клуба на канале Banda11801111 сказал, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак и Юрию Дудю, поскольку не видит смысла в их творчестве.Актер отметил, что в принципе не любит рассказывать о личной жизни и участвовать в фотосессиях: "У меня есть четкая профессия. Я — актер театра и кино. Все фотосессии, честно — это не мое".Во время интервью Прилучный также признался в любви к своим детям. Он рассказал, что они вдохновляют его, когда нет сил: "Появляется смысл, ради чего я работаю".У Прилучного двое детей, которые родились в браке с актрисой и коллегой по сериалу "Закрытая школа" Агатой Муцениеце. Пара развелась в прошлом году.

https://ria.ru/20210805/sovrimnepravdu-1744382410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, ксения собчак, кино и сериалы, павел прилучный, агата муцениеце