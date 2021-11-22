https://ria.ru/20211122/prichiny-1760260480.html

Минобороны Норвегии заявило, что причины гибели "Курска" давно установлены

Минобороны Норвегии заявило, что причины гибели "Курска" давно установлены - РИА Новости, 22.11.2021

Минобороны Норвегии заявило, что причины гибели "Курска" давно установлены

Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:04

2021-11-22T23:04

2021-11-22T23:04

в мире

норвегия

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

баренцево море

вячеслав попов

вмс великобритании

россия

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МУРМАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила РИА Новости, что причины ЧП установлены российской комиссией.Ранее Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко, ее название известно "с вероятностью 90%"."Трагическое происшествие с подводной лодкой "Курск" 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды", - отметили в оборонном ведомстве, добавив, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.

https://ria.ru/20211122/kursk-1760231446.html

норвегия

баренцево море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, баренцево море, вячеслав попов, вмс великобритании, россия