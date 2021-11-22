17:49 22.11.2021 (обновлено: 18:30 22.11.2021)
Вопрос единого главы Союзного государства не обсуждался, заявил Лукашенко
Лукашенко никогда не обсуждал с Путиным должность президента Союзного государства
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента белорусско-российского Союзного государства.
"А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Sputnik.
Согласно сообщению, в интервью медикомпании Би-Би-Си белорусский президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Формируя свой союз с середины 1990-х годов… четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - подчеркнул Лукашенко.
11 сентября, 08:00Почему так долго строится Союзное государство
Лукашенко также опроверг предположения в СМИ, что Путин посоветовал ему начать переговоры с оппозицией. "Владимир Путин мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа (речь о переговорах 19 ноября - ред.). И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии отметил, что власти ведут переговоры с оппозицией в Белоруссии, людьми, которые имеют мнение, отличное от мнение главы государства. "У них отличные от моей точки зрения. Они видят Беларусь в каком-то плане по-другому. Они - патриоты. С этой оппозицией, какая бы ни была точка зрения, мы ведем диалог и будем вести переговоры. Но есть беглая, есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше. Вот с этими… мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем. Это предатели белорусского государства", - добавил Лукашенко.
Он также заявил, что после президентских выборов 2020 года и последовавших после них событий число его сторонников выросло. "Люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87%, а может, и 90%", - добавил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
9 августа, 14:04Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента