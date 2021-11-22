https://ria.ru/20211122/prezident-1760218974.html

Вопрос единого главы Союзного государства не обсуждался, заявил Лукашенко

Вопрос единого главы Союзного государства не обсуждался, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.11.2021

Вопрос единого главы Союзного государства не обсуждался, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:49

2021-11-22T17:49

2021-11-22T18:30

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

в мире

би-би-си

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о должности президента белорусско-российского Союзного государства."А вопрос "один президент", "два президента"… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - приводит слова Лукашенко белорусское агентство Sputnik.Согласно сообщению, в интервью медикомпании Би-Би-Си белорусский президент пояснил значение слова "союз" в данном контексте - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Формируя свой союз с середины 1990-х годов… четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко также опроверг предположения в СМИ, что Путин посоветовал ему начать переговоры с оппозицией. "Владимир Путин мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа (речь о переговорах 19 ноября - ред.). И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", - подчеркнул он.Президент Белоруссии отметил, что власти ведут переговоры с оппозицией в Белоруссии, людьми, которые имеют мнение, отличное от мнение главы государства. "У них отличные от моей точки зрения. Они видят Беларусь в каком-то плане по-другому. Они - патриоты. С этой оппозицией, какая бы ни была точка зрения, мы ведем диалог и будем вести переговоры. Но есть беглая, есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше. Вот с этими… мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем. Это предатели белорусского государства", - добавил Лукашенко.Он также заявил, что после президентских выборов 2020 года и последовавших после них событий число его сторонников выросло. "Люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87%, а может, и 90%", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусская оппозиция, лидеры которой в основном сейчас находятся в странах ЕС, добивается широких международных санкций в отношении Минска. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745044840.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, в мире, би-би-си