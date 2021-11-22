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Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным - РИА Новости, 22.11.2021
Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:35
2021-11-22T18:19
россия
в мире
владимир путин
сочи
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что планирует 24 ноября поездку в Россию, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным."Завтра, или может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком", - приводит слова Вучича телеканал РТРС. "Но у нас нет планов вместе ехать в Сочи", - уточнил сербский лидер.Ранее он сообщил, что в первую очередь с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Президент Сербии говорил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
https://ria.ru/20211121/putin-1760045214.html
https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html
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россия, в мире, владимир путин, сочи, сербия, александр вучич
17:35 22.11.2021 (обновлено: 18:19 22.11.2021)
 
Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Вучич рассказал об ожиданиях о встрече 25 ноября с Путиным

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что планирует 24 ноября поездку в Россию, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Завтра, или может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком", - приводит слова Вучича телеканал РТРС. "Но у нас нет планов вместе ехать в Сочи", - уточнил сербский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 14:25
Путин встретится с Вучичем и Аббасом на следующей неделе
Ранее он сообщил, что в первую очередь с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Президент Сербии говорил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.
Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 21:19
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РоссияВ миреВладимир ПутинСочиСербияАлександр Вучич
 
 
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