17:35 22.11.2021 (обновлено: 18:19 22.11.2021)
Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Вучич рассказал об ожиданиях о встрече 25 ноября с Путиным
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что планирует 24 ноября поездку в Россию, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Завтра, или может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком", - приводит слова Вучича телеканал РТРС. "Но у нас нет планов вместе ехать в Сочи", - уточнил сербский лидер.
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Ранее он сообщил, что в первую очередь с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Президент Сербии говорил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.
Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
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