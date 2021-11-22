https://ria.ru/20211122/prezident-1760215360.html

Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным - РИА Новости, 22.11.2021

Вучич рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:35

2021-11-22T17:35

2021-11-22T18:19

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Ранее сербский лидер сообщил, что планирует 24 ноября поездку в Россию, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным."Завтра, или может быть, послезавтра рано утром, перед тем как отправлюсь в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко встречусь в Белграде с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком", - приводит слова Вучича телеканал РТРС. "Но у нас нет планов вместе ехать в Сочи", - уточнил сербский лидер.Ранее он сообщил, что в первую очередь с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Президент Сербии говорил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.Сейчас Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211121/putin-1760045214.html

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949747.html

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россия, в мире, владимир путин, сочи, сербия, александр вучич