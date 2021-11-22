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Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав
Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав - РИА Новости, 22.11.2021
Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав
Помимо грубейших нарушений, за которые можно лишиться прав, есть и менее очевидные ситуации, грозящие такой санкцией, пишет Autonews. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:06
2021-11-22T22:52
общество
общероссийский народный фронт
авто
петр шкуматов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помимо грубейших нарушений, за которые можно лишиться прав, есть и менее очевидные ситуации, грозящие такой санкцией, пишет Autonews.Первым в списке в статье приводится повреждение ограждения, парковочного столбика или другого объекта инфраструктуры. Так, если не придать значения или вовсе не заметить свое нарушение, можно распрощаться с водительским удостоверением на год-полтора. А в некоторых случаях грозит арест. Если собственник или муниципальные службы сочтут, что имуществу был причинен вред, даже если это маленькая царапина, они вправе начать поиск виновника."Дело может дойти до абсурда. У нас был один случай, когда водитель мусоровоза сдавал назад и то ли погнул, то ли вырвал столбик во дворе дома. В управляющей компании оказался сверхпринципиальный председатель. И он добился, чтобы водителя лишили прав", — рассказал координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.Вторая ситуация — управление автомобилем под запретом судебных приставов из-за долгов. Если водитель попадется инспектору ГИБДД, его могут лишить прав. При этом выплаты долгов для снятия запрета мало, необходимо урегулировать вопрос с приставом-исполнителем.Третье нарушение — когда на номер машины прилип мусор, например лист от дерева или пакет. Такое особенно часто случается осенью и зимой. Сотрудники ГИБДД могут расценить это как намеренное препятствование идентификации регистрационных знаков. За такое можно лишиться прав до трех месяцев, если не удастся доказать отсутствие умысла.Забрать права или оштрафовать на пять тысяч рублей могут и за движение по встречке после завершения полосы обгона. Бывает, что водитель не успевает вернуться в свою полосу во время маневра и оказывается вне зоны разрешенного обгона.Также потерять право на управление автомобилем можно за подсветку днища машины синего, красного и близких к ним цветов."Сотрудник ГИБДД может распознать в этом использование подобия специальных световых сигналов, как у оперативных служб", — поясняется в статье.Помимо лишения прав, нарушителя ждет также конфискация автомобиля.
https://ria.ru/20211102/medspravki-1757347559.html
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общество, общероссийский народный фронт, авто, петр шкуматов
18:06 22.11.2021 (обновлено: 22:52 22.11.2021)
 
Названы пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить прав

Autonews назвал пять неочевидных ситуаций, когда могут лишить водительских прав

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помимо грубейших нарушений, за которые можно лишиться прав, есть и менее очевидные ситуации, грозящие такой санкцией, пишет Autonews.
Первым в списке в статье приводится повреждение ограждения, парковочного столбика или другого объекта инфраструктуры. Так, если не придать значения или вовсе не заметить свое нарушение, можно распрощаться с водительским удостоверением на год-полтора. А в некоторых случаях грозит арест. Если собственник или муниципальные службы сочтут, что имуществу был причинен вред, даже если это маленькая царапина, они вправе начать поиск виновника.
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"Дело может дойти до абсурда. У нас был один случай, когда водитель мусоровоза сдавал назад и то ли погнул, то ли вырвал столбик во дворе дома. В управляющей компании оказался сверхпринципиальный председатель. И он добился, чтобы водителя лишили прав", — рассказал координатор движения "Синие ведерки" и глава рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Вторая ситуация — управление автомобилем под запретом судебных приставов из-за долгов. Если водитель попадется инспектору ГИБДД, его могут лишить прав. При этом выплаты долгов для снятия запрета мало, необходимо урегулировать вопрос с приставом-исполнителем.
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Третье нарушение — когда на номер машины прилип мусор, например лист от дерева или пакет. Такое особенно часто случается осенью и зимой. Сотрудники ГИБДД могут расценить это как намеренное препятствование идентификации регистрационных знаков. За такое можно лишиться прав до трех месяцев, если не удастся доказать отсутствие умысла.
Забрать права или оштрафовать на пять тысяч рублей могут и за движение по встречке после завершения полосы обгона. Бывает, что водитель не успевает вернуться в свою полосу во время маневра и оказывается вне зоны разрешенного обгона.
Также потерять право на управление автомобилем можно за подсветку днища машины синего, красного и близких к ним цветов.
"Сотрудник ГИБДД может распознать в этом использование подобия специальных световых сигналов, как у оперативных служб", — поясняется в статье.
Помимо лишения прав, нарушителя ждет также конфискация автомобиля.
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