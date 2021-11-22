Лесной пожар предотвратили в Подмосковье

"Печально, что люди совершают такие поступки. Эту зону отдыха полностью отремонтировали в 2021 году, и специальное место для разведения костра здесь тоже предусмотрено. По счастливой случайности сотрудник лесничества оказался в нужное время на месте происшествия, и пожара удалось избежать. Конечно, мы включили в план проведение ремонта этого места отдыха в рамках государственного задания на 2022 год, но, к сожалению, от недобросовестных граждан это не спасает", - приводятся слова заместителя директора Московского учебно-опытного филиала "Мособллеса" Любови Климовой.