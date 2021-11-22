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Лесной пожар предотвратили в Подмосковье
Лесной пожар предотвратили в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2021
Лесной пожар предотвратили в Подмосковье
Сотрудник Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" при патрулировании Тютчевского участкового лесничества предотвратил лесной пожар на Ярославском РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:30
2021-11-22T12:30
2021-11-22T12:30
новости подмосковья
ярославское шоссе
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудник Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" при патрулировании Тютчевского участкового лесничества предотвратил лесной пожар на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В релизе говорится, что сотрудник обнаружил непотушенный костер, который был разведен у беседки в зоне отдыха.Она добавила, что ежегодно к началу летнего сезона в рамках государственного задания на территории Московского учебно-опытного филиала устанавливают и ремонтируют более 30 зон отдыха для граждан, пребывающих в лесах: размещаются новые или ремонтируются старые беседки, окрашиваются все элементы конструкций, отводятся специальные места под разжигание костра и под сбор мусора, вокруг каждого места отдыха прокладывают минерализованную полосу.
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ярославское шоссе
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ярославское шоссе
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости.
Сотрудник Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО "Мособллес" при патрулировании Тютчевского участкового лесничества предотвратил лесной пожар на Ярославском шоссе
, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В релизе говорится, что сотрудник обнаружил непотушенный костер, который был разведен у беседки в зоне отдыха.
"Печально, что люди совершают такие поступки. Эту зону отдыха полностью отремонтировали в 2021 году, и специальное место для разведения костра здесь тоже предусмотрено. По счастливой случайности сотрудник лесничества оказался в нужное время на месте происшествия, и пожара удалось избежать. Конечно, мы включили в план проведение ремонта этого места отдыха в рамках государственного задания на 2022 год, но, к сожалению, от недобросовестных граждан это не спасает", - приводятся слова заместителя директора Московского учебно-опытного филиала "Мособллеса" Любови Климовой.
Она добавила, что ежегодно к началу летнего сезона в рамках государственного задания на территории Московского учебно-опытного филиала устанавливают и ремонтируют более 30 зон отдыха для граждан, пребывающих в лесах: размещаются новые или ремонтируются старые беседки, окрашиваются все элементы конструкций, отводятся специальные места под разжигание костра и под сбор мусора, вокруг каждого места отдыха прокладывают минерализованную полосу.