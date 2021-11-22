https://ria.ru/20211122/polzovateli-1760151700.html
Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона
Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона - РИА Новости, 22.11.2021
Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона
Общее количество пользователей подмосковного портала "Добродел" превысило 2 миллиона человек, говорится в сообщении министерства госуправления, информационных... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:48
2021-11-22T12:48
2021-11-22T12:48
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Общее количество пользователей подмосковного портала "Добродел" превысило 2 миллиона человек, говорится в сообщении министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.Портал "Добродел" был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью. Цифровой формат позволяет пользователям в любое время сообщать о проблеме, а органам власти – находиться в постоянном диалоге с жителями и оперативно реагировать на их запросы.В пресс-службе добавили, что помимо жалоб, пользователи могут оставлять свои предложения: за время работы портала "Добродел" жители отдали 2,3 миллиона голосов по темам ремонта дорог, комплексного благоустройства дворов, выбора мест для лесопарков и другим вопросам.
https://ria.ru/20211118/katok-1759691436.html
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