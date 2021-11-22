https://ria.ru/20211122/polzovateli-1760151700.html

Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона

Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона - РИА Новости, 22.11.2021

Количество пользователей на портале "Добродел" превысило 2 миллиона

Общее количество пользователей подмосковного портала "Добродел" превысило 2 миллиона человек, говорится в сообщении министерства госуправления, информационных... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:48

2021-11-22T12:48

2021-11-22T12:48

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Общее количество пользователей подмосковного портала "Добродел" превысило 2 миллиона человек, говорится в сообщении министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.Портал "Добродел" был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью. Цифровой формат позволяет пользователям в любое время сообщать о проблеме, а органам власти – находиться в постоянном диалоге с жителями и оперативно реагировать на их запросы.В пресс-службе добавили, что помимо жалоб, пользователи могут оставлять свои предложения: за время работы портала "Добродел" жители отдали 2,3 миллиона голосов по темам ремонта дорог, комплексного благоустройства дворов, выбора мест для лесопарков и другим вопросам.

https://ria.ru/20211118/katok-1759691436.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье)