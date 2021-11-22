https://ria.ru/20211122/polsha-1760217957.html

Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе

Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе - РИА Новости, 22.11.2021

Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", "Северный поток 2" и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:46

2021-11-22T17:46

2021-11-22T20:24

в мире

сша

европейская народная партия

газпром

балтийское море

евростат

северный поток — 2

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", "Северный поток 2" и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы.Во время брифинга Моравецкий заявил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива."Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток — 2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток — 2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — сказал он.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее, сообщал ранее Евростат.Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.

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https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html

https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html

сша

балтийское море

россия

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в мире, сша, европейская народная партия, газпром, балтийское море, евростат, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия