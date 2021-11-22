Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/polsha-1760217957.html
Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе
Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе - РИА Новости, 22.11.2021
Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", "Северный поток 2" и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:46
2021-11-22T20:24
в мире
сша
европейская народная партия
газпром
балтийское море
евростат
северный поток — 2
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", "Северный поток 2" и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы.Во время брифинга Моравецкий заявил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива."Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток — 2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток — 2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — сказал он.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее, сообщал ранее Евростат.Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
https://ria.ru/20211120/reznikov-1759997449.html
https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html
https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html
сша
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_2cb70f810971a5786bdcc70a1b87bf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, европейская народная партия, газпром, балтийское море, евростат, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия
17:46 22.11.2021 (обновлено: 20:24 22.11.2021)
 
Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе

Премьер Польши Моравецкий обвинил Россию и "Газпром" в высокой инфляции в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил "Газпром", "Северный поток 2" и Россию в инфляции, которая наблюдается в странах Европы.
Во время брифинга Моравецкий заявил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 21:04
На Украине обвинили Россию в испытании Запада на прочность
"Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток — 2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток — 2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина", — сказал он.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, ускорилась до 4,1% — рекордного уровня с июля 2008 года — с 3,4% месяцем ранее, сообщал ранее Евростат.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
12:41
Захарова обвинила Запад в "подтягивании" России к кризису с мигрантами
Резкий рост цен на газ в Европе начался в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Эксперты объясняли ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.
Военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:51
Минобороны обвинило США в агрессии у границ России
 
В миреСШАЕвропейская народная партияГазпромБалтийское мореЕвростатСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус