16:31 22.11.2021 (обновлено: 18:44 22.11.2021)
СК Белоруссии: Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов
СК Белоруссии: действия польских властей при попытке прорыва мигрантов были спланированы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проверяет версию о том, что жесткие действия польских властей против нелегалов могли быть спланированы заранее. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Гора.
"Потому что к тому моменту, когда 16 ноября группа мигрантов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских силовиков", — сказал он. Соответствующее видео опубликовало агентство Sputnik Беларусь.
Как пояснил Гора, это может свидетельствовать о "спланированной провокации".
По его словам, при попытке прорыва через границу из-за применения спецсредств пострадали 132 беженца, включая 20 детей. СК признал их потерпевшими. У мигрантов зафиксировали различные повреждения.
"Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер. Основная же масса — повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ", — приводит его слова агентство Белта.
Как указал Гора, вещества применяли настолько интенсивно, что работавшие на месте происшествия следователи тоже пострадали. Каждому случаю противоправных действий дадут правовую оценку.
Польской стороне направили запросы об оказании правовой помощи, добавил Гора.
После попытки прорыва польской границы Белорусский СК начал проверку — фактически мигранты находились на территории республики. Впоследствии ведомство возбудило уголовное дело: действия польской стороны квалифицировали как преступление против безопасности человечества.
Как указал замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык, Варшава применила против мигрантов, среди которых были женщины и дети, специальные средства, "содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".