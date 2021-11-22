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СК Белоруссии: Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов

СК Белоруссии: Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов - РИА Новости, 22.11.2021

СК Белоруссии: Польша спланировала применение спецсредств против мигрантов

Следственный комитет Белоруссии проверяет версию о том, что жесткие действия польских властей против нелегалов могли быть спланированы заранее. Об этом сообщил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:31

2021-11-22T16:31

2021-11-22T18:44

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белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проверяет версию о том, что жесткие действия польских властей против нелегалов могли быть спланированы заранее. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Гора."Потому что к тому моменту, когда 16 ноября группа мигрантов прибыла в пункт пропуска, там уже были сосредоточены силы польских силовиков", — сказал он. Соответствующее видео опубликовало агентство Sputnik Беларусь.Как пояснил Гора, это может свидетельствовать о "спланированной провокации". По его словам, при попытке прорыва через границу из-за применения спецсредств пострадали 132 беженца, включая 20 детей. СК признал их потерпевшими. У мигрантов зафиксировали различные повреждения.Как указал Гора, вещества применяли настолько интенсивно, что работавшие на месте происшествия следователи тоже пострадали. Каждому случаю противоправных действий дадут правовую оценку.Польской стороне направили запросы об оказании правовой помощи, добавил Гора.После попытки прорыва польской границы Белорусский СК начал проверку — фактически мигранты находились на территории республики. Впоследствии ведомство возбудило уголовное дело: действия польской стороны квалифицировали как преступление против безопасности человечества.Как указал замначальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генштаба ВС Белоруссии Игорь Малык, Варшава применила против мигрантов, среди которых были женщины и дети, специальные средства, "содержащие токсичные химикаты раздражающего действия".

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T16:31 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, вооруженные силы белоруссии