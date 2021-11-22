https://ria.ru/20211122/polsha-1760167210.html

В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев

В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев - РИА Новости, 22.11.2021

В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев

Отказ Польши от создания гуманитарного коридора для иностранцев на границе с Белоруссией является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:57

2021-11-22T13:57

2021-11-22T13:57

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белоруссия

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матеуш моравецкий

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказ Польши от создания гуманитарного коридора для иностранцев на границе с Белоруссией является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии."Ведь мы же все уже сказали - нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран", - сказала Захарова журналистам.По ее словам, когда речь зашла о собственной ответственности Польши перед людьми, которые открыто заявили, что не претендуют на польское гостеприимство, заявили о своих целях и оказались на территории Белоруссии на совершенно законных основаниях, которые говорили и говорят о своем бедственном положении и говорят той стране, которая участвовала в антииракской кампании, то Польша забыла о своих заявлениях о правах человека."Когда вот эти все факторы сложились в единую картину, то о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все", - подчеркнула Захарова.Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Белоруссия выполняет обещания в рамках договоренностей по разрешению миграционного кризиса, достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров, а Евросоюз – нет. По словам Эйсмонт, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/polsha-1760044566.html

https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html

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в мире, белоруссия, минск, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии