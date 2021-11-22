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В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев
В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев - РИА Новости, 22.11.2021
В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев
Отказ Польши от создания гуманитарного коридора для иностранцев на границе с Белоруссией является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:57
2021-11-22T13:57
в мире
белоруссия
минск
ангела меркель
евросоюз
александр лукашенко
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказ Польши от создания гуманитарного коридора для иностранцев на границе с Белоруссией является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии."Ведь мы же все уже сказали - нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран", - сказала Захарова журналистам.По ее словам, когда речь зашла о собственной ответственности Польши перед людьми, которые открыто заявили, что не претендуют на польское гостеприимство, заявили о своих целях и оказались на территории Белоруссии на совершенно законных основаниях, которые говорили и говорят о своем бедственном положении и говорят той стране, которая участвовала в антииракской кампании, то Польша забыла о своих заявлениях о правах человека."Когда вот эти все факторы сложились в единую картину, то о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все", - подчеркнула Захарова.Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Белоруссия выполняет обещания в рамках договоренностей по разрешению миграционного кризиса, достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров, а Евросоюз – нет. По словам Эйсмонт, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211121/polsha-1760044566.html
https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html
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в мире, белоруссия, минск, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:57 22.11.2021
 
В МИД раскритиковали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев

В МИД назвали отказ Польши от гуманитарного коридора для иностранцев двуликостью

© REUTERS / Kacper PempelБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Отказ Польши от создания гуманитарного коридора для иностранцев на границе с Белоруссией является проявлением двуликости в вопросе обеспечения прав человека, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии.
"Ведь мы же все уже сказали - нужно соответствовать тем идеалам, которые ты на протяжении многих лет навязывал всему мировому сообществу. Сколько всего на протяжении последних 20 лет Варшава на правочеловеческом треке опубликовала в отношении других стран", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, когда речь зашла о собственной ответственности Польши перед людьми, которые открыто заявили, что не претендуют на польское гостеприимство, заявили о своих целях и оказались на территории Белоруссии на совершенно законных основаниях, которые говорили и говорят о своем бедственном положении и говорят той стране, которая участвовала в антииракской кампании, то Польша забыла о своих заявлениях о правах человека.
Польские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 14:16В мире
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"Когда вот эти все факторы сложились в единую картину, то о правах человека в Варшаве как-то незаметно забыли и не вспоминают о тех своих заявлениях, которые они адресовали другим странам. Что это такое? Двойные стандарты? Конечно, нет. Это двуликость, вот и все", - подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Белоруссия выполняет обещания в рамках договоренностей по разрешению миграционного кризиса, достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров, а Евросоюз – нет. По словам Эйсмонт, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
12:41
Захарова обвинила Запад в "подтягивании" России к кризису с мигрантами
 
В миреБелоруссияМинскАнгела МеркельЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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