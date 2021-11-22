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В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница - РИА Новости, 22.11.2021
В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница
Решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе будет принято в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:03
2021-11-22T11:07
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе будет принято в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Автомобильный пункт пропуска Кузница был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов."В данный момент железнодорожный пункт пропуска Кузница работает. Сегодня будет приниматься решение, будет он закрыт или нет. Это решение примет министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский", - сказала Михальская. Она добавила, что в настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска – железнодорожный - Кузница и автомобильные пункты пропуска Бобровники и Тересполь.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211121/granitsa-1760040352.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:03 22.11.2021 (обновлено: 11:07 22.11.2021)
 
В Польше обсудят закрытие железнодорожного КПП Кузница

Польша примет решение о закрытии железнодорожного КПП Кузница на белорусской границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе будет принято в понедельник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Автомобильный пункт пропуска Кузница был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов.
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"В данный момент железнодорожный пункт пропуска Кузница работает. Сегодня будет приниматься решение, будет он закрыт или нет. Это решение примет министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский", - сказала Михальская. Она добавила, что в настоящее время на границе с Белоруссией работают три пункта пропуска – железнодорожный - Кузница и автомобильные пункты пропуска Бобровники и Тересполь.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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