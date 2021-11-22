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https://ria.ru/20211122/podlodka-1760107354.html
Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск"
Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск" - РИА Новости, 22.11.2021
Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск"
Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка "Курск" погибла от столкновения с субмариной... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:06
2021-11-22T10:44
общество
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
баренцево море
вячеслав попов
вмс великобритании
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка "Курск" погибла от столкновения с субмариной НАТО. Своими выводами он поделился в интервью РИА Новости."Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.Адмирал заявил, что "Курск" столкнулся с подлодкой НАТО и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, субмарина альянса следила за российской, но слишком сильно приблизилась к ней "либо маневр "Курска" привел к потере контакта"."Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", — сказал Попов.По его словам, столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка ударилась в дно."Детонация всего торпедного боезапаса и лишение первого отсека. Не только первого — первого, второго, третьего. И четвертый разрушен тоже. Второй взрыв мощнейший. И вот от первого столкновения, от собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", — объяснил адмирал.Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова о "Курске" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.По официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Комиссия также приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.По мнению специалистов, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли остаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года на полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
https://ria.ru/20200810/1575588349.html
https://ria.ru/20210812/pamyat-1745471182.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Попов смоделировал ситуацию на подводной лодке "Курск"
Адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы атомной подводной лодки "Курск" занимал должность командующего Северным флотом, смоделировал ситуацию, при которой погибла российская субмарина от столкновения с подлодкой НАТО. Своими выводами он поделился в интервью РИА Новости.
2021-11-22T08:06
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PT0M38S
Попов рассказал о пострадавшей подводной лодке, зафиксированной у берегов Норвегии
Противолодочная авиация ВМФ РФ обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой "Курск" иностранную субмарину у берегов Норвегии, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.
2021-11-22T08:06
true
PT0M28S
"На наших подводных лодках этого сигнала нет" – Попов о сигнале SOS около "Курска"
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
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общество, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, баренцево море, вячеслав попов, вмс великобритании
08:06 22.11.2021 (обновлено: 10:44 22.11.2021)
 
Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск"

Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск" от столкновения с субмариной

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка "Курск" погибла от столкновения с субмариной НАТО. Своими выводами он поделился в интервью РИА Новости.
"Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.
Адмирал заявил, что "Курск" столкнулся с подлодкой НАТО и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, субмарина альянса следила за российской, но слишком сильно приблизилась к ней "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", — сказал Попов.
По его словам, столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, пошло затопление первого отсека, и подводная лодка ударилась в дно.
"Детонация всего торпедного боезапаса и лишение первого отсека. Не только первого — первого, второго, третьего. И четвертый разрушен тоже. Второй взрыв мощнейший. И вот от первого столкновения, от собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", — объяснил адмирал.
Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.
Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова о "Курске" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что знает ее название.
По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.
Башня АПЛ Курск после поднятия и транспортировки в порту Росляково - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 13:48
В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
По официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Комиссия также приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.
По мнению специалистов, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли остаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.
Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года на полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".
Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
Памятник Морякам-подводникам, погибшим в мирное время - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:26Религия
Военнослужащие Северного флота почтили память экипажа подлодки "Курск"
 
ОбществоМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАБаренцево мореВячеслав ПоповВМС Великобритании
 
 
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