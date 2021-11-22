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Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков

Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков - РИА Новости, 22.11.2021

Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков

Среди побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции подростков был лишь подъем температуры, максимально она поднималась до 37,4, заявил директор РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:33

2021-11-22T20:33

2021-11-22T21:57

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Среди побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции подростков был лишь подъем температуры, максимально она поднималась до 37,4, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры... составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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