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Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков
Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков - РИА Новости, 22.11.2021
Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков
Среди побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции подростков был лишь подъем температуры, максимально она поднималась до 37,4, заявил директор РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:33
2021-11-22T20:33
2021-11-22T21:57
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Среди побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции подростков был лишь подъем температуры, максимально она поднималась до 37,4, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры... составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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20:33 22.11.2021 (обновлено: 21:57 22.11.2021)
Гинцбург рассказал о побочках у вакцинированных от коронавируса подростков
Гинцбург назвал подъем температуры единственной побочкой у подростков после вакцинации