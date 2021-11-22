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Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали
Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали - РИА Новости, 22.11.2021
Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали
Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:08
2021-11-22T17:08
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
санта-клаус
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова, такому же наказанию подвергся организатор мероприятия Александр Травкин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Травкин привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Суд назначил Травкину штраф в размере 20 тысяч рублей, как и Валентину Сорокину", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Установлено, что 19 ноября Травкин на Большой Морской организовал и провел пикет без подачи в установленном порядке уведомления в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга.Отмечается, что Травкин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.Гринч – персонаж мультика, задумавший украсть Санта-Клауса перед рождественскими праздниками, которые он очень не любит.
https://ria.ru/20200721/1574621875.html
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов, санта-клаус, россия
17:08 22.11.2021
 
Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали

В Петербурге оштрафовали мужчину, устроившего пикет в костюме Гринча с лицом Беглова

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова, такому же наказанию подвергся организатор мероприятия Александр Травкин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Травкин привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Суд назначил Травкину штраф в размере 20 тысяч рублей, как и Валентину Сорокину", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
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Установлено, что 19 ноября Травкин на Большой Морской организовал и провел пикет без подачи в установленном порядке уведомления в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга.
"Травкин, находясь рядом с Сорокиным, который был одет в костюм мультипликационного персонажа Гринча с маской на лице, на которой изображено лицо действующего губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, с черной сумкой, в которой находились макеты денежных купюр, и ручной пилой в правой руке, вытащил из черной сумки макеты денег и вложил в левый рукав костюма Гринча", - описали в пресс-службе.
Отмечается, что Травкин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Гринч – персонаж мультика, задумавший украсть Санта-Клауса перед рождественскими праздниками, которые он очень не любит.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БегловСанта-КлаусРоссия
 
 
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