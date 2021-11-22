https://ria.ru/20211122/peterburg-1760209994.html

Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали

Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали - РИА Новости, 22.11.2021

Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали

Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:08

2021-11-22T17:08

2021-11-22T17:08

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

санта-клаус

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова, такому же наказанию подвергся организатор мероприятия Александр Травкин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Травкин привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Суд назначил Травкину штраф в размере 20 тысяч рублей, как и Валентину Сорокину", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Установлено, что 19 ноября Травкин на Большой Морской организовал и провел пикет без подачи в установленном порядке уведомления в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга.Отмечается, что Травкин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.Гринч – персонаж мультика, задумавший украсть Санта-Клауса перед рождественскими праздниками, которые он очень не любит.

https://ria.ru/20200721/1574621875.html

https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html

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происшествия, санкт-петербург, александр беглов, санта-клаус, россия