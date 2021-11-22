Петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча, оштрафовали
В Петербурге оштрафовали мужчину, устроившего пикет в костюме Гринча с лицом Беглова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Валентина Сорокина, который пикетировал в костюме Гринча с лицом главы Петербурга Александра Беглова, такому же наказанию подвергся организатор мероприятия Александр Травкин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Травкин привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Суд назначил Травкину штраф в размере 20 тысяч рублей, как и Валентину Сорокину", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
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Установлено, что 19 ноября Травкин на Большой Морской организовал и провел пикет без подачи в установленном порядке уведомления в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга.
"Травкин, находясь рядом с Сорокиным, который был одет в костюм мультипликационного персонажа Гринча с маской на лице, на которой изображено лицо действующего губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, с черной сумкой, в которой находились макеты денежных купюр, и ручной пилой в правой руке, вытащил из черной сумки макеты денег и вложил в левый рукав костюма Гринча", - описали в пресс-службе.
Отмечается, что Травкин вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
Гринч – персонаж мультика, задумавший украсть Санта-Клауса перед рождественскими праздниками, которые он очень не любит.
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