https://ria.ru/20211122/peskov-1760170994.html
Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков
Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков - РИА Новости, 22.11.2021
Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков
Сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:10
2021-11-22T14:10
2021-11-22T15:17
общество
дмитрий песков
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Журналисты спросили представителя Кремля, попадает ли соответствующая информация в дайджест для президента. Песков отметил, что до главы государства доводят "то, что фигурирует в СМИ"."Основная задача дайджеста показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это все предоставляется", — пояснил он.У пресс-секретаря также поинтересовались, насколько Путин считает уместным упоминание национальности преступников. Песков отметил, что не будет давать эмоциональную оценку этой теме.Отвечая на вопрос, говорил ли российский лидер о необходимости каких-либо ограничений в этой сфере, Песков заявил, что глава государства всегда подчеркивал неотвратимость наказания за преступление."Это основное, об этом неоднократно президент говорил", — указал он.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.
https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html
https://ria.ru/20211122/proekt-1760109445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, госдума рф, россия
14:10 22.11.2021 (обновлено: 15:17 22.11.2021)
Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков
Песков напомнил, что упоминания национальностей преступников в СМИ не запрещены
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Журналисты спросили представителя Кремля, попадает ли соответствующая информация в дайджест для президента. Песков отметил, что до главы государства доводят "то, что фигурирует в СМИ".
"Основная задача дайджеста показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это все предоставляется", — пояснил он.
У пресс-секретаря также поинтересовались, насколько Путин считает уместным упоминание национальности преступников. Песков отметил, что не будет давать эмоциональную оценку этой теме.
Отвечая на вопрос, говорил ли российский лидер о необходимости каких-либо ограничений в этой сфере, Песков заявил, что глава государства всегда подчеркивал неотвратимость наказания за преступление.
"Это основное, об этом неоднократно президент говорил", — указал он.
Ранее парламент Чечни внес в Госдуму
законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России
, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.