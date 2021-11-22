https://ria.ru/20211122/peskov-1760170994.html

Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков

Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков - РИА Новости, 22.11.2021

Упоминания национальностей преступников не запрещены, напомнил Песков

Сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:10

2021-11-22T14:10

2021-11-22T15:17

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сейчас с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Журналисты спросили представителя Кремля, попадает ли соответствующая информация в дайджест для президента. Песков отметил, что до главы государства доводят "то, что фигурирует в СМИ"."Основная задача дайджеста показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это все предоставляется", — пояснил он.У пресс-секретаря также поинтересовались, насколько Путин считает уместным упоминание национальности преступников. Песков отметил, что не будет давать эмоциональную оценку этой теме.Отвечая на вопрос, говорил ли российский лидер о необходимости каких-либо ограничений в этой сфере, Песков заявил, что глава государства всегда подчеркивал неотвратимость наказания за преступление."Это основное, об этом неоднократно президент говорил", — указал он.Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника "в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях". По мнению авторов инициативы, установление такого запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России, так как распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств "честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", говорится в проекте, размещенном в думской электронной базе данных.

https://ria.ru/20211122/natsionalnost-1760165826.html

https://ria.ru/20211122/proekt-1760109445.html

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общество, дмитрий песков, госдума рф, россия