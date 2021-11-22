12:51 22.11.2021 (обновлено: 13:04 22.11.2021)
В ГД рассмотрят идею об уголовном наказании за неоднократное нарушение ПДД
В Госдуме рассмотрят вопрос об уголовной ответственности за неоднократное нарушение ПДД
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сегодня на Совете Думы планируется рассмотрение инициативы о введении уголовной ответственности для неоднократных нарушителей ПДД, создавших опасность для жизни людей.
Спикер Госдумы отметил, что на Совете Думы планируется обсудить предложения о внесении изменений в законодательство, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах, выработанные группой депутатов: Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым, Евгением Москвичёвым и Адальби Шхагошевым.
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"Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также планируется обсудить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются хулиганские действия.
"Считаем правильным предложить жёсткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность", - отметил Володин.
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