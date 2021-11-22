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В Казани полторы тысячи пассажиров без QR-кодов не пустили в транспорт

В Казани полторы тысячи пассажиров без QR-кодов не пустили в транспорт - РИА Новости, 22.11.2021

В Казани полторы тысячи пассажиров без QR-кодов не пустили в транспорт

Более 1,5 тысячи человек в Казани не смогли воспользоваться городским транспортом из-за отсутствия QR-кодов, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:47

2021-11-22T16:47

2021-11-22T18:50

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КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек в Казани не смогли воспользоваться городским транспортом из-за отсутствия QR-кодов, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.С понедельника в Татарстане вступил в силу запрет на проезд в общественном транспорте без цифровых сертификатов, он касается пассажиров старше 18 лет. Исключение составляют такси и межрегиональные маршруты. Проверки проводят сами перевозчики."В первой половине дня выявлено и не допущено в общественный транспорт 1516 человек без QR-кодов, это 0,23% к числу перевозимых пассажиров", — рассказали власти.Жителей попросили готовить цифровые документы заранее (для удобства их можно распечатать), чтобы ускорить проверки и не задерживать других пассажиров.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

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2021

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