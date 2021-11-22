https://ria.ru/20211122/parad-1760258898.html

В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад

В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад - РИА Новости, 22.11.2021

В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад

Американская полиция назвала 39-летнего Даррела Брукса подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо и сообщила, что ему предъявлены пять... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:42

2021-11-22T22:42

2021-11-22T22:42

в мире

сша

висконсин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760113416_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_70d497885ce9dc0eac992d0382df9299.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американская полиция назвала 39-летнего Даррела Брукса подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо и сообщила, что ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии."Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет", - сказал шеф местной полиции Дан Томпсон на пресс-конференции.Брукс был задержан на месте преступления. Он не пострадал, хотя один из полицейских открыл огонь по его машине. Томпсон добавил, что Бруксу могут быть предъявлены дополнительные обвинения по мере расследования.Полиция исключила версию теракта. Брукс скрывался с места домашнего насилия, однако его никто не преследовал перед тем, как он врезался в праздничную толпу, сказал Томпсон.

https://ria.ru/20211122/naezd-1760256770.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, висконсин