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В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад
В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад - РИА Новости, 22.11.2021
В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад
Американская полиция назвала 39-летнего Даррела Брукса подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо и сообщила, что ему предъявлены пять... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T22:42
2021-11-22T22:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американская полиция назвала 39-летнего Даррела Брукса подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо и сообщила, что ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии."Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет", - сказал шеф местной полиции Дан Томпсон на пресс-конференции.Брукс был задержан на месте преступления. Он не пострадал, хотя один из полицейских открыл огонь по его машине. Томпсон добавил, что Бруксу могут быть предъявлены дополнительные обвинения по мере расследования.Полиция исключила версию теракта. Брукс скрывался с места домашнего насилия, однако его никто не преследовал перед тем, как он врезался в праздничную толпу, сказал Томпсон.
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в мире, сша, висконсин
22:42 22.11.2021
 
В США полиция назвала имя подозреваемого в наезде на парад

В США полиция назвала Даррела Брукса подозреваемым в наезде на парад в штате Висконсин

© AP Photo / Jeffrey PhelpsНа месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Jeffrey Phelps
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американская полиция назвала 39-летнего Даррела Брукса подозреваемым в наезде на рождественский парад в городе Уокешо и сообщила, что ему предъявлены пять пунктов обвинения в предумышленном убийстве.
Жертвами автомобильного тарана, произошедшего накануне, стали пять человек, 48 ранены, в том числе двое детей в критическом состоянии.
"Подозреваемый в этом трагическом инциденте идентифицирован как Даррел Брукс, мужчина 39 лет", - сказал шеф местной полиции Дан Томпсон на пресс-конференции.
Брукс был задержан на месте преступления. Он не пострадал, хотя один из полицейских открыл огонь по его машине. Томпсон добавил, что Бруксу могут быть предъявлены дополнительные обвинения по мере расследования.
Полиция исключила версию теракта. Брукс скрывался с места домашнего насилия, однако его никто не преследовал перед тем, как он врезался в праздничную толпу, сказал Томпсон.
Сотрудники полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 22:13
Полиция в США не подтвердила, что наезд авто на толпу людей был терактом
 
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