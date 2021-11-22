https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия - РИА Новости, 22.11.2021

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия

Пандемия COVID-19 прекратится, когда у 70-75% населения выработается нужное количество антител, считает директор Национального исследовательского центра... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:21

2021-11-22T20:21

2021-11-22T22:17

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 прекратится, когда у 70-75% населения выработается нужное количество антител, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Чтобы этого добиться, ученый призвал ускорить темпы вакцинации по меньшей мере в три-четыре раза. В России пять зарегистрированных вакцин от коронавируса: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.Прививка остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 66,4 миллиона человек, полностью привились 58,7 миллиона.

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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