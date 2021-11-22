20:21 22.11.2021 (обновлено: 22:17 22.11.2021)
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия
Гинцбург заявил, что пандемия закончится, когда у 75% населения будет достаточно антител
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 прекратится, когда у 70-75% населения выработается нужное количество антител, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время", — пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".
Чтобы этого добиться, ученый призвал ускорить темпы вакцинации по меньшей мере в три-четыре раза.
В России пять зарегистрированных вакцин от коронавируса: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Опрос
Будете ли вы прививать своего ребенка от COVID-19?
Прививка остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
Сейчас одну дозу получили более 66,4 миллиона человек, полностью привились 58,7 миллиона.