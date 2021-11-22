Аббас рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
Лидер Палестины рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива
РАМАЛЛА, 22 ноя – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в интервью РИА Новости в преддверии визита в РФ, что рассчитывает на возобновление работы консульства США в Иерусалиме.
По словам Аббаса, в ходе своего визита в Рамаллу госсекретарь США Тони Блинкен объявил, что консульство США в Иерусалиме "предназначено для оказания услуг палестинцам, и оно будет напрямую связано с государственным департаментом, не завися от посольства США в Израиле".
"Решение о возобновлении работы консульства США в Иерусалиме является частью обязательств администрации США… Мы не примем иного, поскольку Восточный Иерусалим c 1967 года является оккупированным городом, это вечная столица палестинского государства", - заявил Аббас.
Как ранее сообщал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Аббасом планируется на 23 ноября.
В мае Блинкен заявил, что Вашингтон планирует возобновить работу своего консульства для палестинцев в Восточном Иерусалиме. Сообщалось, что МИД Израиля просит госдепартамент США отложить возобновление работы американского консульства. В свою очередь власти Палестины просят США ускорить процесс открытия консульства.
Консульство США в Иерусалиме было объединено с посольством во время президентства Дональда Трампа. Американское консульство работало в Восточном Иерусалиме на протяжении десятилетий и де-факто было главным диппредставительством страны для палестинцев.
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточные районы и историческом центре, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
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