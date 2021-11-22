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Как налоговая контролирует "серые" переводы с карту на карту?
"Набегов" на переводы с карту на карту не будет, заявил глава ФНС - РИА Новости, 22.11.2021
Как налоговая контролирует "серые" переводы с карту на карту?
Работа Федеральной налоговой службы, включающая в себя контроль "серой" оплаты товаров и услуг, не должна превратиться в "набеги" на бытовую и деловую... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:45
2021-11-22T13:45
2021-11-22T15:06
экономика
технологии
рбк (медиагруппа)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
даниил егоров
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Работа Федеральной налоговой службы, включающая в себя контроль "серой" оплаты товаров и услуг, не должна превратиться в "набеги" на бытовую и деловую активность. Об этом руководитель ведомства Даниил Егоров заявил РБК."Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания", — подтвердил он, говоря об отношении ФНС к переводам с карты на карту. При этом он подчеркнул, что такая форма безналичного расчета важна для многих россиян."Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов", — добавил Егоров.Ранее исследование банка "Русский стандарт" показало, что жители России за минувшие три квартала 2021-го стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года. Так, средний чек снятия вырос на 17 процентов и составил 26 243 рубля, а внесения — на 12 процентов, до 10 394 рубля. По-прежнему в приоритете у россиян внесение, а не снятие наличных.
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экономика, технологии, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии), даниил егоров, россия
13:45 22.11.2021 (обновлено: 15:06 22.11.2021)
"Набегов" на переводы с карту на карту не будет, заявил глава ФНС
Глава ФНС Егоров: "набегов" на переводы с карту на карту не будет