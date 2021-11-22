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Липецкие аграрии рассчитывают собрать порядка 170 тысяч тонн овощей
Липецкие аграрии рассчитывают собрать порядка 170 тысяч тонн овощей - РИА Новости, 22.11.2021
Липецкие аграрии рассчитывают собрать порядка 170 тысяч тонн овощей
Липецкие аграрии в этом году рассчитывают собрать порядка 170 тысяч тонн овощей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:44
2021-11-22T10:44
2021-11-22T10:44
липецкая область
данков
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Липецкие аграрии в этом году рассчитывают собрать порядка 170 тысяч тонн овощей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Вместе с министром сельского хозяйства Артамонов посетил тепличный комплекс ЛипецкАгро в Данкове. Там на площади 55 гектаров выращивают несколько сортов томатов. В этот году планируют произвести 34 тысячи тонн продукции. Предприятие считается инновационным. Все теплицы - пятого поколения, считающейся самой последней мировой разработкой в отрасли. Производство полностью автоматизировано, за исключением ручного сбора овощей. Температуру регулирует специальная компьютерная программа: уличные датчики реагируют на изменение погоды, данные поступают в центр управления и система не допускает перегрева или переохлаждения комплекса. Благодаря этой технологии можно выращивать рассаду круглый год, в других теплицах посадку проводят преимущественно в тёплое время года.На предприятии не применяются никакие химикаты, а растения опыляются шмелями. Что делает продукцию экологически чистой и востребованной. Овощи поставляют в российские регионы и ряд европейских стран."Мы стабильно наращиваем производство овощей закрытого грунта, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве. Предполагаем, что в этом году в липецких теплицах будут собраны около 170 тысяч тонн высококачественной продукции", - сказал Артамонов.
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данков, липецкая область, игорь артамонов