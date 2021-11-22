https://ria.ru/20211122/otravlenie-1760124974.html
В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
В Ростовской области третий ребенок умер от отравления - РИА Новости, 22.11.2021
В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
Еще один ребенок скончался в больнице из-за отравления в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв выросло до трех, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:51
2021-11-22T10:51
2021-11-22T11:10
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Еще один ребенок скончался в больнице из-за отравления в Октябрьском районе Ростовской области, число жертв выросло до трех, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее представитель СУСК по региону сообщил, что в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались две девочки семи и восьми лет. Еще два ребенка из этой семьи и их родители попали в реанимацию "с признаками отравления неустановленным веществом"."Шестилетняя девочка скончалась", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее восьмилетний брат и родители остаются в больницах.По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. Источник сообщал, что по одной из версий, семья могла отравиться домашним мясом.
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происшествия, ростовская область
10:51 22.11.2021 (обновлено: 11:10 22.11.2021)
В Ростовской области третий ребенок умер от отравления
В Ростовской области третий ребенок умер от отравления неизвестным веществом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина.
Еще один ребенок скончался в больнице из-за отравления в Октябрьском районе Ростовской области
, число жертв выросло до трех, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее представитель СУСК по региону сообщил, что в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались две девочки семи и восьми лет. Еще два ребенка из этой семьи и их родители попали в реанимацию "с признаками отравления неустановленным веществом".
"Шестилетняя девочка скончалась", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее восьмилетний брат и родители остаются в больницах.
По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. Источник сообщал, что по одной из версий, семья могла отравиться домашним мясом.