https://ria.ru/20211122/operatsii-1760110576.html

В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга

В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга - РИА Новости, 22.11.2021

В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга

Врачи Морозовской детской больницы в 2021 году провели 23 операции по неродственной трансплантации костного мозга, их количество увеличилось в семь раз,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:01

2021-11-22T09:01

2021-11-22T09:01

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Морозовской детской больницы в 2021 году провели 23 операции по неродственной трансплантации костного мозга, их количество увеличилось в семь раз, сообщатся на портале мэра Москвы."Благодаря гранту Мэра Москвы в Морозовской больнице специалистам удалось увеличить количество проведенных здесь трансплантаций костного мозга от неродственных доноров в семь раз — с трех в 2019 году до 23 в 2021-м. Теперь для подобных операций полностью отсутствует необходимость в привлечении сторонних средств", - приводятся на сайте слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она отметила, что неродственные трансплантации костного мозга составляют 20% от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление в тех случаях, когда у пациента нет родственников или у родственников имеются серьезные противопоказания к донорству костного мозга.На сайте добавляется, что в Морозовской больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Его открыли в 2018 году, оборудовав для пациентов 10 стерильных боксов. Трансплантации финансируются за счет бюджета столицы и проводятся пациентам с постоянной пропиской в Москве. С начала 2021 года врачи выполнили уже 62 трансплантации костного мозга у детей, а всего с момента открытия отделения здесь провели 163 трансплантации.

https://ria.ru/20211030/peresadka-1757005863.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, анастасия ракова