https://ria.ru/20211122/operatsii-1760110576.html
В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга
В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга
Врачи Морозовской детской больницы в 2021 году провели 23 операции по неродственной трансплантации костного мозга, их количество увеличилось в семь раз,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:01
2021-11-22T09:01
2021-11-22T09:01
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Морозовской детской больницы в 2021 году провели 23 операции по неродственной трансплантации костного мозга, их количество увеличилось в семь раз, сообщатся на портале мэра Москвы."Благодаря гранту Мэра Москвы в Морозовской больнице специалистам удалось увеличить количество проведенных здесь трансплантаций костного мозга от неродственных доноров в семь раз — с трех в 2019 году до 23 в 2021-м. Теперь для подобных операций полностью отсутствует необходимость в привлечении сторонних средств", - приводятся на сайте слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она отметила, что неродственные трансплантации костного мозга составляют 20% от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление в тех случаях, когда у пациента нет родственников или у родственников имеются серьезные противопоказания к донорству костного мозга.На сайте добавляется, что в Морозовской больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. Его открыли в 2018 году, оборудовав для пациентов 10 стерильных боксов. Трансплантации финансируются за счет бюджета столицы и проводятся пациентам с постоянной пропиской в Москве. С начала 2021 года врачи выполнили уже 62 трансплантации костного мозга у детей, а всего с момента открытия отделения здесь провели 163 трансплантации.
https://ria.ru/20211030/peresadka-1757005863.html
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москва, здоровье - общество, анастасия ракова
В Москве выросло число операций по пересадке неродственного костного мозга
В Морозовской больнице в Москве выросло число пересадок неродственного костного мозга