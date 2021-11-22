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https://ria.ru/20211122/onlyfans-1760216108.html
Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans
Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans - РИА Новости, 22.11.2021
Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans
Общественное движение "Гражданин" обратилось в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сервиса OnlyFans за незаконное изготовление и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:38
2021-11-22T17:44
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
onlyfans
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Гражданин" обратилось в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сервиса OnlyFans за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов и в Роскомнадзор об удалении противозаконных материалов интимного характера, а в случае отказа о блокировке данного ресурса на территории РФ, сообщил РИА Новости лидер движения Юрий Шаркович."Всероссийское общественное движение "Гражданин" фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причем производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации", - сказал Шаркович РИА Новости.Один из инструментов, которые, по его словам, способствуют вовлечению и публикации такого материала, является иностранный сервис OnlyFans.Он добавил, что хотя в сервисном соглашении у ресурса стоит ограничение 18+, "должной проверки, попадет ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет"."Мы понимаем, что здесь есть некий правовой прецедент, который будет требовать обширной работы. Для начала мы обратились в МВД РФ с просьбой рассмотреть деятельность OnlyFans и отдельных аккаунтов отдельных пользователей, которые на территории РФ занимаются противозаконной деятельностью, подпадающей под статью 242 УК РФ, часть 3. Параллельно с этим мы подали заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность данного ресурса и в случае нарушения законодательства РФ вынести законные требования об удалении данных материалов, выставлении штрафов в рамках законодательства РФ, а в случае отказа от таких правовых действий ограничить деятельность на территории Рунета", - пояснил Шаркович.Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.
https://ria.ru/20211122/zakonoproekt-1760176473.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, onlyfans
17:38 22.11.2021 (обновлено: 17:44 22.11.2021)
 
Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

Общественное движение "Гражданин" попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Гражданин" обратилось в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сервиса OnlyFans за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов и в Роскомнадзор об удалении противозаконных материалов интимного характера, а в случае отказа о блокировке данного ресурса на территории РФ, сообщил РИА Новости лидер движения Юрий Шаркович.
"Всероссийское общественное движение "Гражданин" фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причем производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации", - сказал Шаркович РИА Новости.
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Один из инструментов, которые, по его словам, способствуют вовлечению и публикации такого материала, является иностранный сервис OnlyFans.
Он добавил, что хотя в сервисном соглашении у ресурса стоит ограничение 18+, "должной проверки, попадет ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет".
"Мы понимаем, что здесь есть некий правовой прецедент, который будет требовать обширной работы. Для начала мы обратились в МВД РФ с просьбой рассмотреть деятельность OnlyFans и отдельных аккаунтов отдельных пользователей, которые на территории РФ занимаются противозаконной деятельностью, подпадающей под статью 242 УК РФ, часть 3. Параллельно с этим мы подали заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность данного ресурса и в случае нарушения законодательства РФ вынести законные требования об удалении данных материалов, выставлении штрафов в рамках законодательства РФ, а в случае отказа от таких правовых действий ограничить деятельность на территории Рунета", - пояснил Шаркович.
Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияOnlyFans
 
 
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