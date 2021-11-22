https://ria.ru/20211122/onlyfans-1760216108.html

Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans - РИА Новости, 22.11.2021

Общественное движение попросило возбудить уголовное дело против OnlyFans

Общественное движение "Гражданин" обратилось в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сервиса OnlyFans за незаконное изготовление и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:38

2021-11-22T17:38

2021-11-22T17:44

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

onlyfans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Общественное движение "Гражданин" обратилось в МВД РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сервиса OnlyFans за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов и в Роскомнадзор об удалении противозаконных материалов интимного характера, а в случае отказа о блокировке данного ресурса на территории РФ, сообщил РИА Новости лидер движения Юрий Шаркович."Всероссийское общественное движение "Гражданин" фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причем производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации", - сказал Шаркович РИА Новости.Один из инструментов, которые, по его словам, способствуют вовлечению и публикации такого материала, является иностранный сервис OnlyFans.Он добавил, что хотя в сервисном соглашении у ресурса стоит ограничение 18+, "должной проверки, попадет ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет"."Мы понимаем, что здесь есть некий правовой прецедент, который будет требовать обширной работы. Для начала мы обратились в МВД РФ с просьбой рассмотреть деятельность OnlyFans и отдельных аккаунтов отдельных пользователей, которые на территории РФ занимаются противозаконной деятельностью, подпадающей под статью 242 УК РФ, часть 3. Параллельно с этим мы подали заявление в Роскомнадзор с просьбой проверить деятельность данного ресурса и в случае нарушения законодательства РФ вынести законные требования об удалении данных материалов, выставлении штрафов в рамках законодательства РФ, а в случае отказа от таких правовых действий ограничить деятельность на территории Рунета", - пояснил Шаркович.Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.

https://ria.ru/20211122/zakonoproekt-1760176473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/tekhnologii-1744594567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, onlyfans