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Наука
https://ria.ru/20211122/oneplus-1760225536.html
Раскрыто новое поколение флагманских смартфонов OnePlus
Раскрыто новое поколение флагманских смартфонов OnePlus - РИА Новости, 22.11.2021
Раскрыто новое поколение флагманских смартфонов OnePlus
Десятое поколение OnePlus получит измененный дизайн и новые функции. Внешний вид OnePlus 10 Pro раскрыл авторитетный инсайдер OneLeaks. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:22
2021-11-22T18:22
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятое поколение OnePlus получит измененный дизайн и новые функции. Внешний вид OnePlus 10 Pro раскрыл авторитетный инсайдер OneLeaks.Главное нововведение в дизайне скрыто на задней панели будущего смартфона — камерный блок станет квадратным, но не будет напоминать известное решение Apple. Экран смартфона останется практически без изменений: это AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3216 х 1440 пикселей. Частота обновления картинки составит 120 Гц, останется и подэкранный сканер дактилоскопии.В качестве процессора для OnePlus 10 Pro обещан еще неанонсированный чип Snapdragon 898. Платформа станет развитием процессора Snapdragon 888. Это будет трехкластерная система из суперядра Cortex-X2 (3,0 ГГц), трех ядер Cortex-A710 (2,5 ГГц) и четырех экономичных ядер Cortex-A510 (1,79 ГГц). За графику будет отвечать ускоритель Adreno 730.OnePlus снова попытается представить свой флагман, как топовый камерофон. Фотомодуль будет включать три сенсора, в доводке которых участвует американская компания Hasselblad. Якобы, одним из сенсоров станет перископная камера со 120-кратным гибридным зумом.Смартфону обещан аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядкой по проводу на мощности 125 Вт — такой блок обеспечит полную емкость всего за 20 минут подзарядки. Из коробки OnePlus 10 Pro будет работать на Android 12.Ожидается, что компания представит новинку в первом квартале 2022 года. OnePlus 10 Pro будет доступен черном, белом и светло-синем цветах. Стоимость смартфона не раскрывается — актуальный 9 Pro на российском рынке можно найти по цене от 50 тысяч рублей.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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технологии, apple, google android
18:22 22.11.2021
 

Раскрыто новое поколение флагманских смартфонов OnePlus

© twitter.com/OnLeaksOnePlus 10 Pro
OnePlus 10 Pro
© twitter.com/OnLeaks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Десятое поколение OnePlus получит измененный дизайн и новые функции. Внешний вид OnePlus 10 Pro раскрыл авторитетный инсайдер OneLeaks.
Главное нововведение в дизайне скрыто на задней панели будущего смартфона — камерный блок станет квадратным, но не будет напоминать известное решение Apple. Экран смартфона останется практически без изменений: это AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3216 х 1440 пикселей. Частота обновления картинки составит 120 Гц, останется и подэкранный сканер дактилоскопии.
В качестве процессора для OnePlus 10 Pro обещан еще неанонсированный чип Snapdragon 898. Платформа станет развитием процессора Snapdragon 888. Это будет трехкластерная система из суперядра Cortex-X2 (3,0 ГГц), трех ядер Cortex-A710 (2,5 ГГц) и четырех экономичных ядер Cortex-A510 (1,79 ГГц). За графику будет отвечать ускоритель Adreno 730.
OnePlus снова попытается представить свой флагман, как топовый камерофон. Фотомодуль будет включать три сенсора, в доводке которых участвует американская компания Hasselblad. Якобы, одним из сенсоров станет перископная камера со 120-кратным гибридным зумом.
Смартфону обещан аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядкой по проводу на мощности 125 Вт — такой блок обеспечит полную емкость всего за 20 минут подзарядки. Из коробки OnePlus 10 Pro будет работать на Android 12.
Ожидается, что компания представит новинку в первом квартале 2022 года. OnePlus 10 Pro будет доступен черном, белом и светло-синем цветах. Стоимость смартфона не раскрывается — актуальный 9 Pro на российском рынке можно найти по цене от 50 тысяч рублей.
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