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В свердловском Роспотребнадзоре назвали условия снятия ограничений

В свердловском Роспотребнадзоре назвали условия снятия ограничений - РИА Новости, 22.11.2021

В свердловском Роспотребнадзоре назвали условия снятия ограничений

Ограничительные меры в Свердловской области можно будет ослабить при достижении 80% охвата населения вакцинацией, сообщил журналистам в понедельник главный... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:32

2021-11-22T09:32

2021-11-22T09:32

распространение коронавируса

общество

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

дмитрий козловский

коронавирус covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры в Свердловской области можно будет ослабить при достижении 80% охвата населения вакцинацией, сообщил журналистам в понедельник главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."Важнейшим здесь является показатель вакцинации, наряду со снижением заболеваемости – такую тенденцию мы видим, ее начальные признаки. На наш взгляд, при достижении 80% охвата от всего населения можно будет говорить о том, что те или иные мероприятия можно корректировать", - сказал Козловских в ответ на вопрос о том, при достижении каких цифр будет приниматься решение о снятии ограничений.Главный санитарный врач добавил, что Роспотребнадзор при принятии такого решения будет рассматривать целый ряд показателей."Мы оцениваем эпидситуацию по целому ряду показателей – это уровни заболеваемости, уровни заболеваемости в разрезе возрастных групп, в разрезе муниципальных образований. Мы смотрим коэффициент распространения инфекции, который сейчас колеблется около 1. Мы также смотрим уровень привитости населения, загруженность лечебных коек, загруженность аппаратов ИВЛ. Оценивая те или иные показатели, будут приниматься те или иные решения", - отметил Козловских.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 172 738. Общее число летальных случаев - 8129.

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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