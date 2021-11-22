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В Казани рассказали о движении транспорта после введения QR-кодов

В Казани рассказали о движении транспорта после введения QR-кодов - РИА Новости, 22.11.2021

В Казани рассказали о движении транспорта после введения QR-кодов

Очередей в метро Казани из-за проверок QR-кодов за полдня не наблюдается, на наземном транспорте значительных задержек движения нет, сообщает предприятие... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:52

2021-11-22T15:52

2021-11-22T15:52

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Очередей в метро Казани из-за проверок QR-кодов за полдня не наблюдается, на наземном транспорте значительных задержек движения нет, сообщает предприятие "Метроэлектротранс".В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."За полдня проверок QR-кодов на станциях метрополитена очередей не наблюдается. На данный момент в вестибюлях станций у рамок металлоискателей стоят по два сотрудника МУП "Метроэлектротранс". В час пик будет четыре человека, чтобы не создавать очереди и быстро пропускать пассажиров", - говорится в сообщении.На наземном транспорте, по данным казанского "Метроэлектроранса", значительных задержек движения нет. Как отмечается, если попадаются пассажиры без QR-кодов, которые не выходят из транспорта и скандалят, водитель вызывает наряд полиции для разбирательства. На 15.00 задержек трамваев и троллейбусов нет.По информации предприятия, в настоящее время продолжается набор контролеров QR-кодов в дирекцию сбора доходов и движения. Сейчас трудоустроено 14 человек, всего планируется набрать 44 человека.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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