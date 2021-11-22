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Нотариусы удостоверили почти 102 тысячи сделок по отчуждению долей в ООО
Нотариусы удостоверили почти 102 тысячи сделок по отчуждению долей в ООО - РИА Новости, 22.11.2021
Нотариусы удостоверили почти 102 тысячи сделок по отчуждению долей в ООО
За 10 месяцев текущего года в России было совершено и удостоверено нотариусами 101 985 сделок по отчуждению долей в уставном капитале обществ с ограниченной... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:50
2021-11-22T14:54
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная нотариальная палата
россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в России было совершено и удостоверено нотариусами 101 985 сделок по отчуждению долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 14%, сообщили в Федеральной нотариальной палате.Отмечается, что по закону практически все сделки с долями ООО должны проходить с участием нотариуса. Он проверяет правоспособность юрлица и право человека распоряжаться долей, следит, чтобы были получены все необходимые согласия третьих лиц и урегулированы другие важные вопросы.Кроме того, рекордными темпами растет количество нотариальных действий по удостоверению решений органов управления юрлиц. В 2021 году к настоящему времени 225 039 таких событий - на 25% больше, чем за весь 2020 год, и почти впятеро больше, чем в 2019 году."Сегодня обязательная нотариальная форма предусмотрена только для решений об увеличении уставного капитала. И хотя по остальным ООО может указать в уставе или своем решении альтернативный вариант подтверждения, привлечение нотариусов востребовано по большому спектру вопросов. Это важно прежде всего для владельцев компаний, чтобы защитить их собственность от мошеннических схем. Отметим, что среди самых распространенных решений, принимаемых юрлицами, — смена руководителя и адреса, корректировки в устав и одобрение сделок. И они входят в число тех решений, которые чаще всего фальсифицируются или принимаются незаконно, если не проходят процедуру нотариального удостоверения", - заметили в ФНП.Еще одно юридически значимое действие, подлежащее нотариальному удостоверению, — заявление о выходе участника из общества. Как показывает статистика, в России все меньше собственников покидают состав ООО. В 2019 году нотариусы удостоверили 103 045 таких заявлений, а в 2020 почти на четверть меньше — 77 067. За десять месяцев 2021 года удостоверено 51 559 таких действий.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная нотариальная палата, россия
14:50 22.11.2021 (обновлено: 14:54 22.11.2021)
 

Нотариусы удостоверили почти 102 тысячи сделок по отчуждению долей в ООО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНотариус
Нотариус - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. За 10 месяцев текущего года в России было совершено и удостоверено нотариусами 101 985 сделок по отчуждению долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 14%, сообщили в Федеральной нотариальной палате.
"Договоров с залогами долей традиционно меньше, чем отчуждений, но и их количество растет. В январе—октябре было удостоверено 5350 таких сделок, что на 23% превышает показатель за тот же период 2020 года", – добавили в ФНП.
Отмечается, что по закону практически все сделки с долями ООО должны проходить с участием нотариуса. Он проверяет правоспособность юрлица и право человека распоряжаться долей, следит, чтобы были получены все необходимые согласия третьих лиц и урегулированы другие важные вопросы.
"Ранее именно эта мера позволила остановить волну рейдерских захватов предприятий и повысить достоверность реестра юридических лиц. После удостоверения сделки нотариус сам подает заявление в ФНС, а в финале выдает участникам лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, рекордными темпами растет количество нотариальных действий по удостоверению решений органов управления юрлиц. В 2021 году к настоящему времени 225 039 таких событий - на 25% больше, чем за весь 2020 год, и почти впятеро больше, чем в 2019 году.
"Сегодня обязательная нотариальная форма предусмотрена только для решений об увеличении уставного капитала. И хотя по остальным ООО может указать в уставе или своем решении альтернативный вариант подтверждения, привлечение нотариусов востребовано по большому спектру вопросов. Это важно прежде всего для владельцев компаний, чтобы защитить их собственность от мошеннических схем. Отметим, что среди самых распространенных решений, принимаемых юрлицами, — смена руководителя и адреса, корректировки в устав и одобрение сделок. И они входят в число тех решений, которые чаще всего фальсифицируются или принимаются незаконно, если не проходят процедуру нотариального удостоверения", - заметили в ФНП.
Еще одно юридически значимое действие, подлежащее нотариальному удостоверению, — заявление о выходе участника из общества. Как показывает статистика, в России все меньше собственников покидают состав ООО. В 2019 году нотариусы удостоверили 103 045 таких заявлений, а в 2020 почти на четверть меньше — 77 067. За десять месяцев 2021 года удостоверено 51 559 таких действий.
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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